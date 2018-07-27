В МГУ изобрели гель для идеальной эпиляции

Еще сто лет назад никому из женщин не приходило в голову, что волосы на теле надо удалять. Это делали разве что танцовщицы, актрисы, дамы нетяжелого поведения. Красивая женщина с зарослями подмышками — такое сочетание никого не удивляло и не смущало. Что естественно, то не безобразно.

Это продолжалось до 1915 года журнал Harper's Bazaar не опубликовал рисунок женщины с бритыми подмышками. Это была реклама первой в истории женской бритвы Gillette. Ее запуск сопровождался рекламной кампанией, которая предлагала женщинам удалять волосы на теле. Мода на гладкое тело стала захватывать мир.

Сегодня женщины удаляют волосы на теле везде разными способами — бреют, вырывают воском, выжигают лазером. Ученые из научного парка МГУ изобрели еще один метод избавления от растительности — гелевую эпиляцию. Абсолютно безболезненный способ — ни один мускул не дрогнет на лице женщины во время процедуры, она может расслабленно и читать журнал.

— Специальный состав проникает в волосяной фолликул и ослабляет его связь с волосяным сосочком. Это позволяет легко удалять волоски вместе с корнем, а не «выдирать» и не обламывать их как при эпиляции воском или сахаром, — объяснила News.ru суть технологии руководитель пресс-службы Научного парка МГУ Евгения Аникеева.

Она отметила, что метод практически не имеет противопоказаний, а результат держится до 4-5 недель. Удалить волосы с одной зоны в салоне будет стоить 2 тысячи рублей за зону.

Латвии, пресс-служба Научного парка МГУ Новому способу эпиляции мастеров обучают в учебном центре. Более 400 человек из России Казахстана , Белорусии, Украины Чехии уже обучились удалять волосы по методу российских ученых. Мастер, который прошел полный курс, получает сертификат и начинает работать.

— Этот препарат не для розничных продаж. Потому что метод требует каких-то тонкостей. Только получив сертификат, вы имеете право у них покупать эти наборы, — пояснила Евгения Аникеева.

Ученые говорят — за гелевой эпиляцией будущее. Зачем терпеть боль от вырывания волос, если можно мягко отделить волос от фолликула. Польза российской науки для людей налицо. Вернее — на руки, ноги, подмышки и прочие части тела.