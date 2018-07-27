В МГУ изобрели гель для идеальной эпиляции 

Еще сто лет назад никому из женщин не приходило в голову, что волосы на теле надо удалять. Это делали разве что танцовщицы, актрисы, дамы нетяжелого поведения. Красивая женщина с зарослями подмышками — такое сочетание никого не удивляло и не смущало. Что естественно, то не безобразно.
Это продолжалось до 1915 года журнал Harper's Bazaar не опубликовал рисунок женщины с бритыми подмышками. Это была реклама первой в истории женской бритвы Gillette. Ее запуск сопровождался рекламной кампанией, которая предлагала женщинам удалять волосы на теле. Мода на гладкое тело стала захватывать мир.
пресс-служба Научного парка МГУ
Сегодня женщины удаляют волосы на теле везде разными способами — бреют, вырывают воском, выжигают лазером. Ученые из научного парка МГУ изобрели еще один метод избавления от растительности — гелевую эпиляцию. Абсолютно безболезненный способ — ни один мускул не дрогнет на лице женщины во время процедуры, она может расслабленно и читать журнал.
— Специальный состав проникает в волосяной фолликул и ослабляет его связь с волосяным сосочком. Это позволяет легко удалять волоски вместе с корнем, а не «выдирать» и не обламывать их как при эпиляции воском или сахаром, — объяснила News.ru суть технологии руководитель пресс-службы Научного парка МГУ Евгения Аникеева.
Она отметила, что метод практически не имеет противопоказаний, а результат держится до 4-5 недель. Удалить волосы с одной зоны в салоне будет стоить 2 тысячи рублей за зону.
пресс-служба Научного парка МГУ Новому способу эпиляции мастеров обучают в учебном центре. Более 400 человек из России, Казахстана, Белорусии, Украины, Латвии, Чехии уже обучились удалять волосы по методу российских ученых. Мастер, который прошел полный курс, получает сертификат и начинает работать.
— Этот препарат не для розничных продаж. Потому что метод требует каких-то тонкостей. Только получив сертификат, вы имеете право у них покупать эти наборы, — пояснила Евгения Аникеева.
Ученые говорят — за гелевой эпиляцией будущее. Зачем терпеть боль от вырывания волос, если можно мягко отделить волос от фолликула. Польза российской науки для людей налицо. Вернее — на руки, ноги, подмышки и прочие части тела.