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Как максимально продлить маникюр и педикюр
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Как максимально продлить маникюр и педикюр 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Маникюр и педикюр — обязательные пункты в бьюти-рутине. Что делать, чтобы дотянуть от одного похода в маникюрный кабинет до другого похода, рассказывает Надежда Синопальникова, мастер ногтевого сервиса AiLab: «К сожалению, на сегодняшний день, основной причиной недолговечности покрытия является непрофессионализм мастера. Неправильно подготовленная ногтевая пластина, использование бюджетных материалов, неверно подобранный вид обработки кутикулы — все это может сказываться на долговечности покрытия.
В случае, если работа выполнена профессионально и качественно, причиной могут выступать индивидуальные особенности организма клиента, такие, например, как гипергидроз. Стоит помнить, что гель-лак или обычный лак — это всего лишь покрытие, а не метод укрепления ногтей. Важно не забывать ухаживать за руками в домашних условиях. Масло для кутикулы, кремы, маски помогают поддерживать ухоженный вид рук, ног и ногтей».
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