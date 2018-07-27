Как максимально продлить маникюр и педикюр

Маникюр и педикюр — обязательные пункты в бьюти-рутине. Что делать, чтобы дотянуть от одного похода в маникюрный кабинет до другого похода, рассказывает Надежда Синопальникова, мастер ногтевого сервиса AiLab: «К сожалению, на сегодняшний день, основной причиной недолговечности покрытия является непрофессионализм мастера. Неправильно подготовленная ногтевая пластина, использование бюджетных материалов, неверно подобранный вид обработки кутикулы — все это может сказываться на долговечности покрытия.

В случае, если работа выполнена профессионально и качественно, причиной могут выступать индивидуальные особенности организма клиента, такие, например, как гипергидроз. Стоит помнить, что гель-лак или обычный лак — это всего лишь покрытие, а не метод укрепления ногтей. Важно не забывать ухаживать за руками в домашних условиях. Масло для кутикулы, кремы, маски помогают поддерживать ухоженный вид рук, ног и ногтей».