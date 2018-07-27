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У Дэвида Бекхэма новая стрижка! Голосуй, подходит ему такой образ?
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У Дэвида Бекхэма новая стрижка! Голосуй, подходит ему такой образ? 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: Peopletalk
Неделю назад папарацци застали Дэвида Бекхэма (43) в Лос-Анджелесе — вместе с сыновьями Ромео (15) и Бруклином (19) он направлялся в парикмахерскую Baxter Finley Barber & Shop. И он уже успел похвастаться новой прической в Instagram! «Summer Trim» (Летняя стрижка), — подписал Дэвид фото.
https://www.instagram.com/p/BlbHe_UHKfD/?taken-by=house99
А сегодня папарацци снова сфотографировали его с новой стрижкой!
Фото: legion-media.ru  Непривычно видеть Дэвида с такими короткими волосами, но нам определенно нравится. А какой образ Дэвида больше любишь ты? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-devida-bekhema-novaya-strizhka-golosuj-podhodit-emu-takoj-obraz/
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