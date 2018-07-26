Личный опыт. Реально ли избавиться от краски на волосах кефиром и медом?

Чего только не делают девушки, чтобы избавиться от последствий неудачного окрашивания! Мы собрали отзывы о разных способах смыть надоевший или просто неудачный цвет с волос. Повторять никому не советуем!

1. Кефир

Это, наверное, самый популярный способ избавиться от краски. Его советуют в каждом посте, посвященном смывкам. Так ли он хорош?

«Мне ничего не помогло. Пробовала мед и кефир», — Дарья, 21 год, экспериментировала с разными оттенками русого цвета.

«Кефир действительно осветлил волосы на тон, но я держала маску на волосах очень долго. Часов на восемь ее надо делать, меньше — бессмысленно», — Наталья, 27 лет, в прошлом обладательница оттенка «темный шоколад».

«Никогда не пробуйте этот способ! Волосы потом просто ужасно пахнут!» — Алина, 24 года, брюнетка.

«После нескольких кефирных масок краска реально потускнела, но сам процесс был неприятным: кефир стекал по шее и спине. Очень противно, придется научиться делать с меньшим количеством», — Евгения, 27 лет, брюнетка со стажем.

«Кефир действительно помогает: когда смывала его с волос, вода была темной», — Инна, 26 лет, пыталась избавиться от темно-каштанового оттенка.

2. Мед Мед не только укрепляет иммунитет, но и может смыть неугодный цвет с волос. По крайней мере это нам обещают. Правда или нет?

«Мед не изменил цвет, но волосы стали заметно мягче и красивее», — Александра, 23 года, пыталась снизить интенсивность красного пигмента на волосах.

«В отличие от кефира меня не преследовал ужасный запах, но волосы цвет не изменили», — Алина, 24 года, брюнетка.

«Помогло. Может, потому что я укутывала волосы полиэтиленом и прямо с медовой маской ложилась спать. Еще плюс — волосы становились более послушными», — Евгения, 27 лет, брюнетка со стажем.

3. Сода

Сода считается относительно мягким скрабом, но увлекаться ею не стоит. И уж точно не следует делать содовые маски, если у вас перхоть, ломкие волосы или сухая кожа головы.

«Сода хорошо смыла краску, но волосы стали более жесткими. Наверное, это был не лучший способ избавиться от результатов моих неудачных экспериментов», — Наталья, 22 года, избавлялась от пепельно-коричневого оттенка на волосах.

4. Касторовое масло

Касторовое масло обычно приобретают для ресниц — считается, что оно стимулирует их рост и делает густыми. Но упоминания об этом масле можно встретить и в статьях о народных методах смывки краски с волос. Работает ли это?

«Очень тяжело смыть. Не советую только из-за этого», — Александра, 23 года, пыталась снизить интенсивность красного пигмента на волосах.

«Не осветлило, но волосы выглядели гуще, поэтому положительный эффект был, пусть и неожиданный», — Наталья, 27 лет, в прошлом обладательница оттенка «темный шоколад».

«Светлые волосы потемнели от него», — Анна, 21 год, блондинка не от рождения.

«Да, касторка смывает краску с волос и делает их густыми, блестящими», — Юлия, 20 лет, пыталась избавиться от оттенка «махагон».

5. Хозяйственное мыло

Стоит ли заменять шампунь мылом, чтобы вернуть себе родной цвет?

«Много что пробовала из всех этих подручных средств, и только мыло реально помогло. Я его прямо от души втирала в волосы», — Ольга, 25 лет, смывала коричневый пигмент, чтобы вернуть себе натуральный темно-русый оттенок.

«Не помогло, но я красилась черной краской… Думаю, что ее уже ничем не возьмешь!» — Татьяна, 19 лет, обладательница пусть и ненатурального, но глубокого черного цвета волос.

«Очень сильно сушит волосы. Очень», — Евгения, 27 лет, брюнетка со стажем.

6. Отвар ромашки

А вдруг столь нежное и бережное средство действительно справится с пигментом?

«Использовала для укрепления волос, цвет при этом не смывался», — Ирина, 20 лет, свой оттенок светло-русый, любительница натуральных средств для ухода за волосами.

«Цвет остался прежним, но я слышала, что ромашка работает только на светлых волосах», — Юлия, 20 лет, пыталась избавиться от оттенка «махагон».

7. Майонез

Еще одно средство из холодильника хочет проявить себя. Получится ли у него?

«Осветлила волосы на тон с помощью майонеза», — Елизавета, 24 года, красилась в «темный каштан».

«Помогло, но делала очень много раз эту маску. Если хватит терпения и времени, то можно попробовать», — Юлия, 23 года, шатенка.

«Такой совет: надо брать майонез максимальной жирности. Тогда работает», — Наталья, 27 лет, в прошлом обладательница оттенка «темный шоколад».

8. Лимон и лимонный сок Лимон рекомендуют для коррекции окрашивания и для смывки достаточно часто. Вот что про него говорят те, кто пробовал.

«Лимон убрал желтизну с волос. Слава лимону!» — Анна, 21 год. Блондинка не от рождения.

«Я пробовала смыть краску лимонной маской, но это был не единственный ингредиент. К сожалению, второго не запомнила. Результат был, но слабый», — Евгения, 27 лет, брюнетка со стажем.

«Использовала лимон как дополнение к другим способам, поэтому конкретно о нем сказать ничего не могу», — Юлия, 20 лет, пыталась избавиться от оттенка «махагон».

9. Маска с виноградным вином и ревенем

Оригинальный, но, похоже, не очень действенный способ.

«Пробовала маску с вином и ревенем, но и тут не заметила сильной разницы. Мед порадовал больше», — Александра, 23 года, пыталась снизить интенсивность красного пигмента на волосах.

10. Аскорбиновая кислота или аспирин

И напоследок средство из аптечки. Говорят, разведенный порошок или таблетка могут нейтрализовать краску для волос.

«Мне их настоятельно советовали, но толку от этих средств никакого. Может, я что-то делала не так», — Елена, 31 год, в прошлом «морозный каштан».

«Аскорбинка совсем не помогла», — Ольга, 25 лет, смывала коричневый пигмент, чтобы вернуть себе натуральный темно-русый оттенок.

Итак, почти все отзывы крайне противоречивы. Поэтому мы оставим за собой право посоветовать вам отказаться от подобных экспериментов над своими волосами. А в случае необходимости лучше обратитесь к профессионалам — результаты их работы более предсказуемы.

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