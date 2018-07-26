Анна Хилькевич сменила имидж

Звезда сериала «Универ» похвасталась поклонникам новым цветом волос. Теперь Анна прогуливается по московским улочкам с локонами, оттененными розовой краской.

Хилькевич поделилась с подписчиками фотографией получившегося образа. При этом актриса, планирующая со дня на день родить второго ребенка, заверила поклонников в том, что выбор цвета никак не соотносится с полом малыша. Анна и ее супруг, воспитывающие дочь Арианну, до сих пор скрывают информацию о том, появится ли в их семье мальчик или еще одна девочка. Смену цвета волос Хилькевич оправдала стремлением встретить новорожденного красивой феей.

Поклонники объяснили такие неожиданные изменения во внешности звезды гормональным всплеском. Многие уже устали ждать, когда Анна отправится в роддом: «Уже на крыльце роддома что ли?! @annakhilkevich сколько можно ходить уже, рожай давай».

Некоторых подписчиков обеспокоил вопрос посещения парикмахерской будущей мамой: «А во время беременности можно разве красить волосы?» Большинство фанатов Хилькевич все-таки сошлись во мнении, что в семье звезды скоро появится вторая девочка.