Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Дженни» стала трендом среди знаменитостей. Об этом сообщает Vogue.

Персонаж Барбары Иден Дженни собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенными. Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе

Следующей была участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян . В последнее время 37-летняя телезвезда часто появляется с высоким хвостом на макушке в повседневной жизни.

Американскую актрису Джессику Альбу также сфотографировали с той же самой прической в Нью-Йорке во вторник, 24 июля.

По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярному в 2018 году конскому хвосту и пучку на затылке.