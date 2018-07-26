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Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
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Прическа из 1960-х вновь обрела популярность 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Дженни» стала трендом среди знаменитостей. Об этом сообщает Vogue.
Персонаж Барбары Иден Дженни собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенными. Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.
Следующей была участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. В последнее время 37-летняя телезвезда часто появляется с высоким хвостом на макушке в повседневной жизни.
Американскую актрису Джессику Альбу также сфотографировали с той же самой прической в Нью-Йорке во вторник, 24 июля.
По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярному в 2018 году конскому хвосту и пучку на затылке.
В июне дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт заметили в Нью-Йорке с нарощенными волосами. Четырехлетнюю Норт Уэст сфотографировали с матерью по дороге в магазин сладостей Dylan's Candy Bar в Манхэттене. Длинные волосы девочки были выпрямлены и уложены в конский хвост — популярную прическу в стиле актрисы и певицы Арины Гранде.
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