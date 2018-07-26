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Покажи своему мастеру: 7 самых модных окрашиваний осени
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Покажи своему мастеру: 7 самых модных окрашиваний осени 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
До осени еще больше месяца, но мы решили заглянуть в будущее и узнать, какие окрашивания будут актуальны в новом сезоне.
Голливудский колорист Касандра Каединг, в списке клиентов которой Кейт Хадсон, Оливия Манн и Роузи Хантингтон-Уайтли, поделилась с нами главными трендами будущей осени.
Живая медь
Красный оттенок, который покорил всех на неделе моды в Нью-Йорке, станет одним из главных трендов осени и зимы. «Если ты достаточно смелая, обязательно попробуй этот оттенок. Но будь готова провести в салоне несколько часов, медные оттенки довольно капризны и требуют терпения и мастерства», говорит Касандра. Каштановый
«Каштановый — несколько тривиальный выбор для осени, но в этом сезоне мы решили добавить оттенку глубины. Нас ждет много вариаций на эту тему, но мой фаворит каштановый с медными переливами. Имей в виду, каштановые оттенки довольно капризные, и требуют особого ухода. Настоятельно рекомендую перейти на безсульфатные шампуни, чтобы цвет как можно дольше оставался ярким», рассказывает Касандра. Клубничный блонд
Блондинки, ликуйте! Клубничный блонд снова с нами, но этой осенью он тяготеет к рыжему. «Выбирая такой окрас, важно не переборщить с красным. Лучше потом добавить, чем мучительно выводить неправильный оттенок», предупреждает Касандра. Прохладный бежевый
«Платиновые оттенки волос по‑прежнему находятся на пике популярности, но осенью в тренде будут матовые бежевые цвета'», — отмечает Каединг, добавив, что многие ее клиенты перекрашиваются из пепельного блонда именно в матовый бежевый. Мягкие тона и отросшие корни
И снова хорошие новости для блондинок! Вам больше не нужно подкрашивать корни каждые 3 недели. «Это звучит невероятно, но в моде натуральные оттенки с отросшими корнями! Хорошо не только вам, но и волосам — успеют отдохнуть от постоянного осветления», — говорит Касандра. Карамельное омбре
«В отличие от термоядерных омбре прошлых лет, этот карамельный оттенок гораздо мягче и делает лицо ярче'», — объясняет Каединг. Это хороший выбор для брюнеток, желающих добавить немного яркости своему натуральному цвету волос. Сатиновый коричневый
«А за этот тренд скажем спасибо клану Кардашьян-Дженнер: в моде насыщенный коричневый без примесей теплых оттенков», — продолжает Каединг. А чтобы волосы, как можно дольше сохраняли это богатый оттенок, обязательно используй специальные средства, придающие блеск и сияние. Подготовила Инесса Мерангулян
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