5 неожиданных бьюти-средств на основе черного чая

Чтобы получить от домашних процедур максимум пользы, мы рекомендуем использовать только качественный черный чай. Попробуйте бьюти-рецепты с чаем из Кении . Благодаря высокогорному расположению плантаций, на которых произрастает кенийский чай, он является одним из самых экологически чистых в мире, плюс он выращивается без использования пестицидов. Можно смело наносить на лицо и волосы.

Лосьон

Состав лосьона на основе черного чая различается в зависимости от типа кожи. Придать свежий вид нормальной коже поможет черный чай с лимонным соком в пропорции 1 к 1. В лосьоне для чувствительной кожи замените лимонный сок на минеральную воду и чайную ложку сахара. Жирную кожу прекрасно подсушит заварка без добавок. Удобней всего наносить лосьон на кожу ватным диском, смывать раствор следует через полчаса.

Питательная маска для лица

Заварите 20 грамм черного кенийского чая и дайте ему настоятся. Смешайте чай с предварительно запаренными овсяными хлопьями и ложкой меда, нанесите полученную смесь на лицо ровным слоем, держите маску 10-15 минут. Такая маска отлично питает и омолаживает кожу. Эффект будет заметен при регулярном использовании 1-2 раза в неделю. Для этой маски хорошо подойдет черный кенийский чай в пакетиках

Средство против усталости глаз

Пожалуй, один из наиболее популярных вариантов использования чая — компрессы на глаза, избавляющие от синяков, мелких морщинок, а при регулярном использовании и от сосудистой сетки. Заварите пакетик черного кенийского чая, остудите и положите промокнутые в чае ватные диски на глаза. Держите не больше 10 минут, иначе могут остаться следы. Но делать такую процедуру перед сном не рекомендуется — чай бодрит даже через кожу.

Оттеночное средство

Благодаря тому, что кенийский чай является сильно ферментированным напитком и обладает интенсивным цветом настоя, он идеально подходит для окрашивания волос. Чтобы придать волосам каштановый оттенок, кипятите две столовые ложки черного кенийского чая в 400 мл воды на протяжении 15 минут. Дайте остыть и процедите. Держите отвар на волосах под полиэтиленовой пленкой от 20 до 40 минут в зависимости от желаемой интенсивности цвета. Ополаскивать волосы после не стоит. Этэншн! Если вы хотите протестировать, как чай изменит ваш оттенок волос, покрасьте для начала прядку-другую. И да, эта процедура больше подходит для брюнеток.

Восстанавливающая маска для волос

Восстановить поврежденные волосы можно с помощью маски на основе чая. Залейте кипятком две чайные ложки черного чая и по одной чайной ложке листьев ромашки и душицы. Оставьте на полчаса и процедите. Залейте настоем кусок ржаного хлеба. В полученную массу добавьте две чайные ложки оливкового масла, перемешайте и нанесите на волосы и кожу головы, подобный состав напитает волосы. Маску лучше делать в дни, когда у вас много свободного времени, потому что держать ее нужно полтора-два часа.

Средство для укладки

Самое натуральное средство для укладки волос можно приготовить из одной столовой ложки черного чая, половины чайной ложки сахара и стакана кипятка. Смесь охладите, перелейте в пульверизатор и сбрызгивайте волосы перед сушкой. Вуаля, отлично фиксирует волосы!