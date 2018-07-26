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Как повторить любимую прическу Ким Кардашьян?
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Как повторить любимую прическу Ким Кардашьян? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В последнее время Ким Кардашьян (37) редко можно увидеть с прямыми волосами. Все чаще звезда отдает предпочтение высокому хвосту и локонам в стиле surf-style. С такой прической Ким выходит и на прогулку, и на ковровую дорожку. Поэтому, всем, кто любит быстрые и стильные укладки, советуем взять на заметку летний hair-style Ким.
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Повторить такую прическу не составит труда даже тем, кто сомневается в своих способностях стилиста. Все, что тебе понадобится, — текстурирующий спрей. Ким использует Color Wow's Dream Coat for Curly Hair (24 $), который действует как гель, масло и сыворотка в одном флаконе.
Распыли его на влажные волосы, а затем высуши их феном с насадкой диффузором, сжимая и разжимая локоны пальцами. После этого собери волосы в конский хвост и пригладь макушечную зону, чтобы избавиться от «петухов». Наконец взбей хвост руками, чтобы добавить прическе небрежности, и готово!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-povtorit-lyubimuyu-prichesku-kim-kardashyan/
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