«Зачем так кардинально?»: Агата Муцениеце перекрасила волосы в красный цвет

Актриса Агата Муцениеце продолжает эксперименты со своим образом. На этот раз звезда сериала «Закрытая школа» решила перекрасить волосы в огненно-красный цвет, чем изумила своих поклонников. Многие комментаторы связали такое перевоплощение с проблемами в личной жизни Агаты, которая никак не может обрести гармонию с мужем, Павлом Прилучным.

29-летняя артистка и телеведущая Агата Муцениеце еще в начале года могла похвастать роскошными длинными локонами цвета блонд. Однако с течением времени стрижка становилась все короче, при этом волосы оставались светлыми. В Сети относились к переменам в образе Муцениеце неодобрительно, замечая, что она стала выглядеть старше. Видимо, Агата решила изменить имидж совсем кардинально и попутно «добить» своих фанатов. Супруга актера Павла Прилучного показала в Инстаграме селфи с ярко-красными волосами, затемненными у корней.

«Утро», — лаконично подписала фото своего преображения Агата. Поклонники Муцениеце в большинстве своем оказались расстроены таким выбором своей любимицы. Они мечтают, чтобы она вернула длинные волосы и перекрасилась в блонд. Единицы среди комментаторов смогли оценить смелость и оригинальность Агаты. «С этим цветом потерялась, блондинкой лучше!» «Блондинкой лучше и моложе, теперь смыть такой красный очень сложно будет» «Я надеюсь, это парик»

«Зачем так кардинально? Опять с Прилучным проблемы?» «Эффектно, на лето в самый раз, прическа создает яркие эмоции и впечатления!» «Умница, Агата, нужно менять свой образ, главное, чтобы ты чувствовала себя комфортно и уютно с этими цветом» Некоторые подписчики решили, что у Агаты Муцениеце неспокойно на душе из-за сложных отношений с мужем, актером Павлом Прилучным, поэтому она выражает свои эмоции в смене прически. Недавно Агата признавалась, что они с любимым очень разные люди, но друг без друга жить не могут. Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились в 2011 году. Пара воспитывает двух детей: 5-летнего сына Тимофея и 2-летнюю дочку Мию.