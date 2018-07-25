За вами хвост: 5 модных вариантов укладок

Одной их самых простых и модных причесок этого лета считается хвост. Прежде чем взяться за резинку, ты должна запомнить — укладка должна быть максимально небрежной (просто собери волосы в хвост, не особо стараясь). И второе — он должен быть низким (в районе затылка). В третьих… Но об этом мы расскажем чуть подробнее.

Одна из главных проблем с волосами у русских девушек — отсутствие объема у корней. Если у тебя его никогда не было и нет, то мы поздравляем — он и не нужен. Этим летом на первый план вышли гладкие прически! Поэтому нанеси на щетку немного геля и расчеши волосы от корней, чтобы они стали гладкими (по длине они могут пушиться, виться или быть абсолютно прямыми — тут уж как получится). Собери их в низкий хвост и закрепи тонкой резинкой.

Технику укладки мы с тобой уже освоили, поэтому предлагаем поиграть с резинками. Они могут быть, например, объемными и даже из той же ткани, что и твое платье. Или сыграй на контрасте и подбери к красной блузке черную резинку — это тоже будет смотреться стильно, никто не посмеет сказать, что ты провинциалка.

Резинку можно заменить атласной лентой. Узкой или широкой — не имеет никакого значения.

Или же возьми шейный платок и закрути его, двигаясь вниз от основания хвоста, оставив небольшой кончик свободным.

Если у тебя нет под рукой резинки, то ее роль может исполнить прядь твоих волос — оберни ею основание хвоста, а кончик заправь внутрь.

Универсальность хвоста в том, что он одинаково круто смотрится и днем, и вечером.