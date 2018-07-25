Не повторяй! Бьюти-приемы, которые делают тебя старше

Не секрет, что макияж способен на многое: изменить форму лица, освежить образ или, наоборот, прибавить возраст. Рассказываем о бьюти-приемах, которые стоит забыть, если не хочешь выглядеть старше своих лет.

Контуринг

Контуринг работает только при искусственном свете. А значит, на улице все слои хайлайтеров и бронзеров будут выглядеть как нарисованные полоски, которые только прибавят возраста.

Четкие брови

Ярко накрашенные брови выглядят, мягко говоря, странно. С ними лицо автоматически становится строгим и тяжёлым. К тому же такие «трафаретные» брови уже давно потеряли актуальность.

Темный карандаш для глаз

Темный карандаш (как и тени) подчеркивает следы усталости и мелкие морщинки. А в повседневном мейке еще и утяжеляет взгляд. Оставь темные smoky для вечернего образа, а днем выбирай более легкий вариант, если хочешь сделать взгляд выразительнее.

Много туши

С тушью такая же история. Не стоит думать, что чем больше туши, тем выразительнее ресницы. Наоборот, обилие туши на глазах выглядит старомодно и неряшливо. Сейчас в тренде максимально естественный макияж, так что лучше отложи тушь и дай ресницам лишний раз отдохнуть.

Загар

Переборщить с автозагаром легко, а вот для исправления последствий понадобится время. Оранжевое лицо смотрится неестественно и добавляет как минимум лет пять. Так что будь аккуратна, когда решишь добавить шоколадный оттенок своей коже.

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