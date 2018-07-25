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Не повторяй! Бьюти-приемы, которые делают тебя старше
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Не повторяй! Бьюти-приемы, которые делают тебя старше 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Не секрет, что макияж способен на многое: изменить форму лица, освежить образ или, наоборот, прибавить возраст. Рассказываем о бьюти-приемах, которые стоит забыть, если не хочешь выглядеть старше своих лет.
Контуринг
Контуринг работает только при искусственном свете. А значит, на улице все слои хайлайтеров и бронзеров будут выглядеть как нарисованные полоски, которые только прибавят возраста.
Четкие брови
Ярко накрашенные брови выглядят, мягко говоря, странно. С ними лицо автоматически становится строгим и тяжёлым. К тому же такие «трафаретные» брови уже давно потеряли актуальность.
Темный карандаш для глаз
Темный карандаш (как и тени) подчеркивает следы усталости и мелкие морщинки. А в повседневном мейке еще и утяжеляет взгляд. Оставь темные smoky для вечернего образа, а днем выбирай более легкий вариант, если хочешь сделать взгляд выразительнее.
Много туши
С тушью такая же история. Не стоит думать, что чем больше туши, тем выразительнее ресницы. Наоборот, обилие туши на глазах выглядит старомодно и неряшливо. Сейчас в тренде максимально естественный макияж, так что лучше отложи тушь и дай ресницам лишний раз отдохнуть.
Загар
Переборщить с автозагаром легко, а вот для исправления последствий понадобится время. Оранжевое лицо смотрится неестественно и добавляет как минимум лет пять. Так что будь аккуратна, когда решишь добавить шоколадный оттенок своей коже.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-povtoryaj-byuti-priemy-kotorye-delayut-tebya-starshe/
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