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Молодильное яблочко: какие продукты помогут сохранить тонус кожи
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Молодильное яблочко: какие продукты помогут сохранить тонус кожи 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
С возрастом, потеря упругости кожи становится актуальной проблемой для каждой женщины. Появившиеся мимические морщинки будто сигнализируют о том, что молодость уходит. Но бить тревогу пока рано, редакция Passion.ru расскажет, какие продукты помогут сохранить тонус и упругость кожи.
Почему кожа теряет упругость?
1. Некачественная косметика. Не экономьте на себе! Во составе дешевой косметики, вероятнее всего, вы найдете большое количество парабенов, они способствуют, разрушению клеток из-за чего происходит увядание кожи.
2. Здоровый образ жизни. Задумайтесь, может быть не случайно, из каждого утюга, можно услышать о пользе здорового образа жизни? Правильное питание, физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе — важные составляющие в жизни каждого.
3. Экология. Не стоит удивляться, если вы начнете замечать, что в городских условиях морщинок на лице становится все больше. Балуйте себя прогулками на свежем воздухе. Прекрасная альтернатива вечерним посиделкам у телевизора.
4. Вредные привычки. Не будем уделять много времени этому пункту, ведь каждому известно, что курение и алкоголь неблагоприятно сказывается на всем организме и тем более на коже лица. Невооруженным глазом можно отличить некурящую женщину от той, что имеет такую привычку. Вялая кожа и ее дряблый вид — определенно не то, к чему стоит стремиться.
5. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота отвечает за сохранность упругости кожи лица и тела. Из-за ее недостатка кожа просто начинает терять свою эластичность.
6. Стресс — это состояние, которое испытывает организм в результате защитной реакции на неблагоприятные, окружающие нас факторы. К ним относятся: голод, температурные изменения, будь то холод или жара, и конечно же, нервные и психические расстройства.
7. Питание. Не просто так говориться, что необходимо употреблять продукты с полезными витаминами и минералами, именно они помогут лицу выглядеть хорошо. Никакого фастфуда, только свежие и полезные продукты.
Продукты для упругости кожи.
_Текст: Татьяна Горшкова _
Фото: Shutterstock
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