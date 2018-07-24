5 популярных форм бровей

Правильно подобранная форма бровей способна полностью преобразить лицо, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. В 2018 году в тренде на брови максимальная естественность и аккуратность. Если природа не наградила тебя бровями красивой формы или ты потеряла их густоту после неудачной коррекции, твою проблему разрешит процедура перманентного макияжа. О том, какие формы бровей актуальны в 2018 году, как правильно подобрать форму по типу лица и какую технику микроблейдинга выбрать мне рассказали специалисты компании Tatu-Art.

1. Прямые

Брови горизонтальной формы со слегка закругленными кончиками подойдут обладательницам овальной и вытянутой формы лица. Такая форма бровей поможет зрительно округлить лицо, уменьшить длину и смягчить линии. Не рекомендуется делать брови очень широкими: взгляд получится суровым. Как сделать: такой формы можно добиться с помощью техники «растушевка». Ты получишь эффект подкрашенных бровей. Мастер заполнит пустые участки между волосками, равномерно распределив пигмент по всей длине линии бровей. Эффект растушевки сохраняется на 6 месяцев без выполнения коррекции, с коррекцией — на год-полтора.

2. Изогнутые

Длинные, высоко поднятые вверх дугообразные брови средней толщины — лучший друг девушек с квадратными очертаниями лица. Такая форма визуально увеличивает глаза, смягчает жесткие черты лица. Как сделать: европейская методика микроблейдинга позволяет в отдельности прорисовать каждый волосок по направлению естественной линии роста бровей. Каждый штрих имеет небольшую толщину и определенный угол наклона. При выполнении коррекции полученный результат продержится до одного года.

3. Мягкая арка

Треугольное лицо визуально более овальным сделают слегка приподнятые равномерно изогнутые формы брови средней длины и толщины. Естественные линии бровей визуально уменьшат лоб и сгладят узкий заостренный подбородок. Как сделать: при выполнении восточной методики микроблейдинга волоски выстраиваются с учетом роста и наклона собственных волос: одни будут короткими, другие — более длинными. Эффект сохраняется до одного года при выполнении коррекции.

4. Высокая арка

Изломанная форма с высоким подъемом и коротким, тонким кончиком — самая подходящая форма бровей для круглолицых девушек. Она визуально вытягивает форму лица, приближая ее к овалу. Не следует делать излом брови слишком острым — он подчеркнет округлость лица. Как сделать: попробуй технику микроблейдинга «объемные брови». Методика предполагает нанесение пигмента при помощи смешивания разных цветов. Такой метод идеально подойдет блондинкам и девушкам с очень светлыми натуральными бровями. Результат получается очень естественным, но требует нескольких коррекций для получения оптимального эффекта. Узнать подробнее о техниках перманентного макияжа