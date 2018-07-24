На мокром месте: 22 лайфхака для тех, кто сильно потеет

Как накраситься в жару, от каких продуктов питания отказаться и какой антиперспирант выбрать? В специальной подборке BeautyHack — 22 совета, которые помогут правильно следить за гигиеной и меньше потеть.

Носите одежду из хлопка или льна

Синтетика не дает воздуху контактировать с кожей — в результате вам будет жарко, а на одежде появятся заметные следы. Решением проблемы будет выбор в пользу одежды из натуральных материалов — самыми «дышащими» считаются хлопок и лен.

Отдавайте предпочтение темным тканям

Да, одежда темного цвета притягивает тепло и в худшем случае может стать причиной перегрева, но и с белым оттенком не все так просто. Светлые цвета отталкивают не только внешнее тепло, но и тепло вашего тела — именно поэтому кочевники в пустыне предпочитают черные одеяния. К тому же, на темной одежде мокрые пятна менее заметны.

Выбирайте свободную одежду

Чем свободнее крой, тем больше воздуха будет циркулировать. Если вас беспокоит повышенная потливость, в особенно жаркие дни откажитесь от обтягивающих футболок и узких брюк. Кстати, большое количество украшений — особенно на шее — тоже будут усугублять ситуацию.

Используйте специальные вкладыши для подмышек

Прокладки от пота действительно существуют и помогают защитить одежду от влажности. Раньше для этой цели использовали специальные «пришивные» вкладыши, но современные гигиенические прокладки от пота значительно упростили жизнь. Некоторые из них крепятся к одежде, другие — непосредственно на кожу, но в любом случае, стоит сделать выбор в пользу одноразовых вкладышей.

Купите впитывающие стельки для ног Если вас беспокоит излишняя потливость стоп, попробуйте использовать специальные стельки — они не дадут микробам размножаться и предотвратят появление запаха. Выбирать стоит одноразовые стельки с антибактериальной пропиткой и дезодорирующей прослойкой — они выдержат до 20 часов ходьбы.

От пятен поможет сода

Смешайте пищевую соду с водой до консистенции густой пасты, нанесите на пожелтевшие участки светлой одежды и оставьте на час-полтора. Затем постирайте как обычно и высушите при комнатной температуре — в некоторых случаях процедуру рекомендуется повторить дважды.

Пользуйтесь специальными антиперспирантами

Жалуетесь на то, что дезодоранты не работают? Вещества, содержащиеся в них, лишь заглушают неприятный запах, поэтому на помощь вам придут антиперспиранты. Для страдающих чрезмерной потливостью выпустили и клинические аналоги с более высоким содержанием солей алюминия, но применять их стоит только по рекомендациям врача-дерматолога. При умеренной потливости используйте натуральные дезодорирующие средства — подобрать идеальное можно здесь.

Наносите антиперспирант перед сном

Чтобы извлечь из антиперспиранта максимальную выгоду, наносите его на ночь, когда потовые железы менее активны. В этом случае средство попадет в выводные протоки и останется в них надолго — но кожа при этом должна быть сухая.

Носите с собой антиперспирантные салфетки

Для тех, кого беспокоит потливость не только в области подмышек, но и на руках и ногах, придумали специальные антиперспирантные салфетки. Но самые главные преимущества этого средства — удобство в использовании и мобильность.

Наносите антиперспирант только на чистую кожу

Дополнительный слой антиперспиранта не поможет, если вы уже вспотели, — поэтому наносить его нужно исключительно на чистую и сухую кожу. Эффективность снизится и в случае, когда вы наносите антиперспирант поверх другого средства. Если вы чувствуете необходимость нанести дезодорант или антиперспирант повторно — примите душ и только потом используйте средство.

Принимайте душ чаще

Простая истина — чем чаще мы принимаем душ, тем меньше потеем. Не ограничивайтесь антиперспирантами и старайтесь следить за чистотой тела в течение дня. А в особенно жаркие дни попробуйте принять теплый душ и дать коже высохнуть и остыть естественным путем, прежде чем одеться.

Собирайте волосы в хвост или пучок

На самом деле, подойдет любая высокая прическа — хвост, пучок или даже коса (вдохновиться можно здесь). Главное, чтобы шея могла «дышать». К тому же, так ваши волосы дольше будут оставаться чистыми.

Не забывайте про сухой шампунь

Сухой шампунь абсорбирует не только пыль и загрязнения, но и пот. Если нет возможности помыть голову, освежите укладку с помощью сухого шампуня и расчешите волосы. Наносите средство и на ночь — оно впитает лишний жир, пока вы будете спать, и утром волосы будут более объемными. Лучшие сухие шампуни уже протестировала редакция BeautyHack — вердикт ищите здесь.

Используйте косметику с кремовой текстурой

Плотные пудры, рассыпчатые румяна и бронзеры — не лучший вариант для жарких дней. Кремовая текстура сольется с кожей, и макияж будет более стойким — а лицо станет меньше потеть. Если в течение дня у вас появляется жирный блеск, промакивайте кожу матирующими салфетками или, в крайнем случае, наносите прозрачную минеральную пудру — она не будет сильно забивать поры.

Наносите спрей-фиксатор, чтобы макияж продержался дольше

Даже кремовые средства могут скататься в жару — чтобы этого не произошло, закрепите макияж специальным фиксирующим спреем. Некоторые из них приспособлены даже к экстремальным условиям — например, к проливному дождю. Большинство подобных спреев содержат акриловый сополимер, который создает на коже незаметный барьер. Выбор, разумеется, стоит сделать в пользу спреев с матирующим эффектом.

Сделайте выбор в пользу BB-крема вместо тональной основы

Плотные тональные кремы еще больше усиливают выделение кожного сала и способствуют закупорке расширенных пор. Отдавайте предпочтение увлажняющим тонирующим средствам или BB— и CC-кремам. А замаскировать серьезные недостатки поможет водостойкий консилер.

При гипергидрозе помогут инъекции ботокса

В некоторых случаях врач-дерматолог может предложить вам косметологическое решение проблемы — с помощью инъекций ботулотоксина типа А. Они нарушат нервно-мышечную передачу в потовых железах, в ответ на что исчезнет избыточная потливость и неприятный запах. Не бойтесь раздражений и закупорки — потовая железа перестанет вырабатывать пот, и в порах ничего не будет скапливаться. Подробнее об этой процедуре можно прочитать здесь.

Сдайте анализы

Иногда организм реагирует избыточным потоотделением на заболевания. Если проблема доставляет большой дискомфорт, обратитесь к врачу и получите назначение на сдачу анализов. Сильная потливость может быть симптомов таких заболеваний, как неврит, ожирение или гипотиреоз.

Откажитесь от кофе и острой пищи

Кофе, острая и пряная пища (а также алкоголь) способствуют выработке тепла — и, как результат, выделению пота, поэтому стоит сократить их потребление. В жару пейте некрепкий чай, а еще лучше — простую воду.

Не забывайте пить воду

Чтобы избежать повышенного потоотделения, многие сводят употребление воды к минимуму. Но когда мы потеем, организм теряет значительное количество жидкости, поэтому баланс нужно своевременно восстанавливать. Бросаться из крайности в крайность и пить слишком много воды тоже не стоит — придерживайтесь стандартного режима и не допускайте сильного чувства жажды.

Попробуйте сбросить лишний вес Гипергидроз при избыточном весе — частое явление. Чем больше масса тела, тем больше тепла оно вырабатывает, а толстый слой жира блокирует его выход — в результате организм спасается потоотделением, чтобы хоть как-то охладиться. Пусть дискомфорт от потливости станет еще одним фактором в пользу здорового образа жизни.

Высыпайтесь и постарайтесь не нервничать

Повышенная потливость — один из главных симптомов стресса и эмоциональных переживаний, отсюда и пошло выражение «бросило в пот». Самым простым решением проблемы станет здоровый сон, продолжительностью не менее 7 часов. А узнать, кто сильнее — вы или стресс — вы сможете, пройдя наш тест.