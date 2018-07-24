Нужно ли брить пах и подмышки

В последней на сегодняшний день хорошей комедии Адама Сэндлера «Не шутите с Зоханом» одна из главных ролей досталась лобковым волосам. Главный герой рассказывал, что чем пышнее волосы в интимной зоне — тем лучше, тем более, что девушкам очень нравится лежать на его волосяной подушке. Но в реальности вероятность того, что кому-то понравятся твои «Леса Замбези», крайне низка. Люди почему-то больше предпочитают подушки, а не лобковые кусты. Скорее тебя попросят их сбрить, намекнув, что 70-е давно прошли. Ты можешь строить из себя любителя олдскульных ценностей и подобно Хэнку Муди утверждать, что волосы на детородных местах и подмышках дают тебе понять, что твой половой партнер уже совершеннолетний, да и сам ты — взрослый дядя, но общество решило, что места, которые народу не демонстрируются, должны быть гладкими аки лицо доброго младенца. Брить или не брить — вот в чем вопрос. У Гамлета, конечно, такой проблемы не было, в ту пору о таких вещах даже не задумывались. Стоит сказать, что до сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет. Поэтому изучим вопрос.

Однако если обратиться к истокам истории, то можно понять, что мужчины еще с древних времен задумывались о том, нужно ли брить эти места или нет. Археологами в местах стоянок древних людей были обнаружены каменные ножи и раковины, по всей видимости, использовавшиеся в маникюрных целях (выполняли роль щипцов и удаляли лишние волосы с тела).

Минусы

1. Любой вопрос, касающийся интимной стороны жизни, не может рассматриваться без учета медицинских рекомендаций. Мы попросили Федора Добролюбова, врача-уролога, дать рекомендации. «Я не сторонник удаления волос. Одно дело — женщины, им удаление волос рекомендуется с гигиенической точки зрения. Но мужчине это ни к чему. Это может привести к ослаблению их защиты от различных инфекций. Кожа на яичках довольно нежная, и из-за того, что большинство мужчин бреет эти места абы как, на коже остаются многочисленные порезы. Помимо дискомфорта, существует опасность, что через них может попасть инфекция, а там всё возможно, вплоть до серьезных, операбельных случаев». Есть еще один нюанс: дело в том, что лобок и яички покрыты волосами для терморегуляции половых органов. Мелкие лимфатические узлы возле яичек и паха следует защищать от холодного воздуха и резкого перепада температуры. То есть, сбривая мех, мужское племя обрекает драгоценный орган на переохлаждение. А при половом акте тестикулы защищены волосами для лучшего испарения пота и защиты от солей и кислот.

2. Кроме того, повышенная волосатость тела является одним из мужских вторичных половых признаков и следствием работы мужского гормона тестостерона. А многие женщины, видимо, по заветам предков, до сих пор определяют темперамент мужчины по наличию волос.

3. Наш врач поведал еще одну интересную особенность. Оказывается, с поверхности волос в паху и на подмышках испаряются наши мужские феромоны. А без них мы можем потерять часть маскулинной привлекательности. 4. А вообще, это ведь дико неудобно. После первых нескольких процедур кожа что на подмышках, что на паху превращается в красное, покрытое прыщами поле дискомфорта и раздражения. Раздраженная кожа даже в спокойном состоянии имеет свойство ощущаться, а когда она постоянно трется о трусы, рубашку, майку или кожу, то состояние бытия превращается в адскую муку, и всё это — только потому, что холодное лезвие скосило шерсть с причинного места.

5. К тому же щетина отрастает довольно быстро, и приходится всё время быть начеку, чтобы вовремя отсечь нелюбимые волосы. Занятие сие занимает много времени и требует даже большей осторожности, чем бритье лица, так как места очень нежные и требуют крайней внимательности. Собственно, трата времени заставляет многих забросить процесс.

6. Ну и самое главное: зачем отказываться от того, что дала тебе природа? Волосы в этих местах не являются атавизмами, у них своя роль и свое предназначение, так что негоже от них избавляться. Да и вообще, не мужское это дело — скоблить интимные места перед зеркалом. Мужик всегда занят, и на такие глупости у него времени нет. Как нет дела до того, что о нем думают девушки и окружающие. Если кто-то отказывается от его пылающего страстью тела — он берет этого кого-то нахрапом и силой, покоряя другими достоинствами.

Плюсы

1. Визуально детородный орган, лишенный парика, выглядит больше. Лишних сантиметров к имеющимся 11 не добавится, да и глубина проникания не увеличивается. Но когда взор касается этой зоны, душа бросается в радостные сатанинские пляски, и сразу самоуверенность откуда-то берется. 2. Мужикам, мальчикам и великовозрастным старцам всегда было интересно узнать, что про их детородные органы думают особи противоположного пола. А думают они, что бритый стержень любви является символом чистоплотности его обладателя. Мол, нормальный человек, следящий за собой и очень трепетно относящийся к правилам гигиены, обязательно побреет свой «корешок». Еще для многих женщин выбритый «нефритовый жезл» гораздо сексуальнее и привлекательнее косматого.

3. Не всем нравится находить длинные курчавые волосины в своей кровати или выковыривать их из под головки члена. К тому же феромонное амбре из зарослей нравится далеко не всем. Даже после тщательного мытья запревший в «шубе» пах начинает источать запашок. В этом гигиеническом случае, конечно, стоит побрить.

4. Очень часто девы, девушки и женщины, даже самые одинокие и отчаявшиеся, которым судьба преподносит возможность заняться сексом раз в 5 лет, не очень любят мусолить оральными ласками лохматый детородный орган. Может быть, в 70-х и в более ранние времена женщины были более терпеливыми, но новый век подарил нам девушек, которым не нравится сплевывать нежелательные волоски. Собственно, понять их можно, да и нам неловко. Доказано, что женщины более склонны к оральным ласкам, если видят эстетически ухоженный половой орган. 5. По большому счету, в теплых трусах и штанах яйцам будет комфортно, и никакого переохлаждения, никаких проблем с терморегуляцией замечено не было. Напротив, есть мнение, что в нескольких слоях ткани и с природным мехом яички перегреваются, а ежели убрать «шубку», то выстроится вполне благоприятная температура для нормального функционирования яичек. Их температура должна быть на 3,3 градуса меньше температуры тела (для этого они вынесены наружу). А лишний обогрев препятствует нормальному созреванию сперматозоидов и выделению тестостерона. Хотя в мире не так много мужиков, которые носят в районе бедер платяную печку. Напротив, многие сим пренебрегают, отмораживая кокушки отказом от ношения кальсон в студеную пору. И нельзя сказать, что бритописьные кавалеры пользуются меньшей популярностью. Раз врачи говорят — значит, опасность всё же есть, но сказать, что проблема настолько актуальна, нельзя. А если приноровиться и наловчиться, то процесс перестанет доставлять дискомфорт.

6. Что касается подмышек, то многие бреют их исключительно ради эстетической красоты плоти. Конечно, мужицкое тело без пушистых ковров на подмышках выглядит гораздо красивее и опрятнее. Хуже торчащие кусты на стыке рук и тела выглядят только на девичьих телах. Волосы на подмышках — это ни черта не сексуально. Волосы на груди, на руках, на ногах — это мужественно, а вот на спине и на подмышках — второе место по асексуальности после носков под сандалиями.

7. Но красота — это одно, и совсем другое — гигиена. Волосатые подмышки потеют гораздо быстрее, в результате чего пахнут просто отвратительно, особенно когда у пациента проблемы с потоотделением, или за окном нещадно греет солнце. Поэтому их желательно брить и в обязательном порядке мыть — не важно, лысые они или волосатые. 8. А вот пример того, где гигиена и экономия соединяются в единое целое. Дело в том, что заросшие подмышки пахнут очень плохо, и посему на них требуется больше дезодоранта, мыла и воды. И то не всегда эффект оправдывает ожидания, ведь большинство дезодорантов предназначено для нанесения на кожу, а не на волосы. А дезодорант только склеивает волосинки в некрасивые комы, на которые стекает весь пот.