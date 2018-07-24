Увеличить глаза с помощью макияжа: 8 приемов, с которыми вы точно справитесь

Шаг №1: консилер и праймер для век Избавиться от недосыпа, припухлости и кругов под глазами поможет консилер. Его точечно наносят на область под глазами и равномерно распределяют кистью, бьюти-блендером или подушечками пальцев, формируя треугольник, границы которого должны мягко сливаться с тоном. Несколько капель консилера можно добавить под брови. На все подвижное веко наносим праймер для век. Благодаря ему тени не скатываются, дольше держатся и равномерно растушевываются. Шаг №2: темный карандаш для глаз

Карандашом коричневого или серого оттенка закрашиваем межресничное пространство и проводим тонкую линию вдоль края подвижного века, выходя за угол глаза не больше чем на два миллиметра. Слишком толстая и длинная стрелка с широким кончиком, наоборот, уменьшает глаза. Шаг №3: тени в тон карандаша

Тенями в тон карандаша аккуратно проходимся по нарисованной стрелке плоской кистью. Пушистой кистью под небольшим наклоном мягко растушевываем границы. От середины века ближе к внешнему уголку глаза движения должны быть направлены к виску. Шаг №4: темные матовые тени

Тенями затемняем внешний уголок глаза на одну треть. Прежде чем наносить тени на веко, удаляем излишки пигмента о тыльную сторону руки. Пушистой кистью растушевываем их в сторону виска, добавляя немного цвета в складку века. Шаг №5: матовые тени промежуточного оттенка

В макияже для увеличения глаз важно добиться естественной тени и гармонии, поэтому к выбору второго оттенка нужно подойти осторожно. Например, к голубым глазам подходят персиковые оттенки, к зеленым — песочные, к карим — карамельные. Этими тенями стушевываем границы предыдущих теней по направлению к виску, добавляем цвет в складку века и на все нижнее веко. Для качественного и долговременного макияжа используйте стойкие тени SECRET KEY от магазина Roma Doma. Их состав сочетает насыщенные пигменты, мягкую пудру и натуральные компоненты, которые обеспечивают интенсивный стойкий цвет и максимальный комфорт в течение дня.

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со скидкой 20%, заказать: +7 (343) 383-53-30 Шаг №6: тени с шиммером

Тени с блеском также помогут увеличить глаза. Для этого добавляем придавливающими движениями оттенок в тон предыдущему (только с шиммером) на центральную часть подвижного века. Светлые сатиновые тени наносим на внутренние уголки глаз. Шаг №7: светлый карандаш для глаз

Розовым или бежевым карандашом (только не белым) закрашиваем слизистую нижнего века и проходимся им по внутреннему уголку глаза. Именно светлый карандаш распахнет взгляд и скроет красноту. Шаг №8: тушь для ресниц

Для начала ресницы стоит подкрутить керлером, а затем уже использовать тушь. Чтобы они казались длиннее, тушь стоит наносить движениями не снизу вверх, а под углом 45 градусов, особенно ближе к краю глаза. Для достижения эффекта пышных ресниц воспользуйтесь объемной тушью от бутика косметики Roma Doma. Стойкая тушь MISSHA подкручивает ресницы и держится в течение всего дня. Тушь для ресниц с экстрактом вина Labiotte благодаря специальным волокнам создает эффект наращенных ресниц.

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