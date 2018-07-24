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Просто и быстро: укладки, которые ты повторишь за 5 минут
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Просто и быстро: укладки, которые ты повторишь за 5 минут 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Простые, удобные и красивые прически не всегда занимают много времени. Порой достаточно пяти минут, чтобы завершить образ стильной укладкой. Как раз такие и собрали.
Пляжные локоны
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Локоны surf style — одна из любимых причесок Хлои Кардашьян (34). Чтобы сделать такие, тебе понадобится текстурирующий спрей — нанеси его на волосы по всей длине и пройдись по ним сжимающими движениями. Пляжные локоны готовы!
Низкая коса
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В последнее время косы стали особенно популярны. Звезды выбирают укладки с плетениями и для прогулок, и для выхода на красную дорожку. Нам нравятся женственные косы Эмили Ратаковски (27). Такой образ выглядит круто в любой ситуации, а повторить его проще простого — заплети низкую косичку, выпусти пару прядей у лица, и готово!
Мальвинка
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Прическа из детства полюбилась многим звездам. А Бейонсе (36) и Ким Кардашьян (37) частенько выходят с ней в свет. Мальвинка отлично смотрится и с локонами, и с идеально прямыми волосами. А если захочешь сделать образ более расслабленным — закрути пучок на макушке, как Кендалл Дженнер (22). С такой обновленной мальвинкой точно будешь самой модной.
Пучок
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Хейли Болдуин (21) не тратит много времени на прически, но всегда выглядит стильно. Свой любимый небрежный пучок она носит даже на ковровой дорожке. Согласись, ничего проще быть не может, да и больше двух минут не занимает. Так что бери на заметку и пробуй разные варианты удобной «гульки».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prosto-i-bystro-ukladki-kotorye-ty-povtorish-za-5-minut/
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