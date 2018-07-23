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Больше цвета: 5 самых ярких подводок сезона
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Больше цвета: 5 самых ярких подводок сезона 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Essence Eyeliner Pen  Фанатам мультфильмов Looney Tunes и персонажа цыпленка Твити посвящается — желтая (как тот самый птенчик) подводка от Essence. Оттенок получил название Young & Free — именно так по мнению бренда выглядит молодость и свобода, с чем, признаться, сложно поспорить.
BeYu The Matt Liner
Повторяем за Джиджи Хадид и постигаем основы белых стрелок. Бьюти-тренд этого лета особенно удачно будет смотреться, если использовать подводку с матовым финишем (и обязательно стойкую!).
Bourjois Ombre Smoky Eyeshadow&Liner
Подводка-тени Bourjois сливового цвета снабжена специальным спонжем для растушевки и создания вечно популярного эффекта smoky eyes. Скрывает в себе нежно розовые блестки, которые будут приятно и ненавязчиво мерцать на ваших веках. Срочно в дело!
Catrice Rock Couture Liquid Liner
Идеальный способ привнести в ваш макияж немного глэм-рока (кому и когда он был лишним). Ярко синяя подводка с металлическим финишем и сияющим глиттером создана для стрелок, которые станут главным акцентом в макияже и не дадут заскучать даже на самой вялотекущей вечеринке.
Sephora Mini Colorblock Liner
Еще один вариант для желтых стрелок, но на этот раз в мини формате. Поместится в самый крошечный клатч, а за неимением и его — в карман. Выполнена с нейлоновым наконечником, который обеспечит вам четкую линию, даже если с симметрией у вас не очень.
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