Московская Золушка. Преображение

Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин . Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.

Алиса Маст, 28 лет, руководитель

ПРИЧЕСКА

У нашей героини современная стрижка-каре. Главной задачей парикмахера было красиво уложить волосы. Обработав волосы пенкой с термозащитой наша мастер разделил волосы на пряди и аккуратно вытянул щипцами-утюжком. Разделила прическу на косой пробор и закрепила лаком сильной фиксации.

СТИЛЬ

Мы предложили девушке яркий, но в тоже время очень стильный деловой образ. Если дресс-код на работе не очень строгий, существует множество элегантных альтернатив в одежде. В этом наряде акцент сделан на талии девушки. Яркий красный пиджак привлекает внимание и акцентирует талию, а юбка подчеркивает красивые ноги девушки. Тканевый цветок на лацкане пиджака и лаковая бежевая сумочка -отличное дополнение к образу. Финальную точку ставят красные туфли на шпильке.