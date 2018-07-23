Ещё
Рассел Кроу напугал поклонников видео с косматой бородой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рассел Кроу напугал поклонников видео с косматой бородой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актер Рассел Кроу опубликовал у себя в инстаграме видео, на котором расчесывает седую и запутавшуюся бороду.
Кроме бороды, Кроу в видеоселфи пытается привести в порядок и длинные отросшие волосы. «Актер готовится», — подписал ролик он.
Подписанные на страницу артиста поклонники оказались шокированы преображением аккуратного и симпатичного Кроу в «бездомного». «Этому актеру стоит отложить в сторону пивко и поделать кардиоупражнения», — советуют ему в комментариях.
Ранее подобную реакцию у фанатов вызвал актер Энтони Хопкинс, опубликовавший в соцсетях полуминутную запись, на которой жутко гримасничает и кривляется под музыку.
Газета.Ru: последние новости
Медведев рассказал об объеме финансирование нацпроекта "Демография" "Ъ": Россия готовит ответные санкции против Украины СК проверяет сообщение адвоката об угрозах после видео о пытках в колонии Ярославля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль82
Россияне взбунтовались из-за нового налога444
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня2
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе309
Из россиян сделают «вечных пешеходов»207
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение