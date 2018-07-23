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Средства для бровей — как выбрать свой оттенок?
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Средства для бровей — как выбрать свой оттенок? 

BeautyHack.ru 48 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Слишком серый, слишком светлый, слишком темный — знакомая ситуация? Если стандартные оттенки карандашей, гелей и тушей для бровей не подходят, не стоит расстраиваться — теперь каждая сможет найти свой единственный.
Этим летом Benefit приготовил для нас настоящий подарок — его знаменитые средства для бровей любят все без исключения. Но бренд не стоит на месте и постоянно усовершенствует оттенки и формулы (подробнее об этом можно почитать здесь). Новинки понравятся тем девушкам, которым не подходят стандартные оттенки (или тем, кто часто красит волосы или предпочитает варьировать интенсивность цвета). Оттеночный гель-фибра Gimmie Brow +, карандаш для создания четких, графичных бровей Preciesly My Brow Pencil, карандаш с мягким грифелем Goof Proof Brow Pencil и крем-гель KA-Brow! теперь представлены в «промежуточных» оттенках — 1,5 (для «переходных» блондинок), 3,5 (для русых) и 6 (для темных шатенок).
Но на этом сюрпризы не закончились — специально к сезону фестивалей и жарких вечеринок Benefit 7 оттенков геля для бровей 3D-Browtones — два стандартных коричневых цвета, медный, фиолетовый, бирюзовый, синий и цвет фуксии. Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новые оттенки и рассказала, чем они ее впечатлили.
«Я достаточно консервативна в макияже, и яркие эксперименты обычно проходят мимо меня. Но этим летом все изменилось, и я с удовольствием попробовала новые оттенки геля, которые придают бровям сияние. Оттенок очень легкий — вы не будете похожи на бэтмена (или другого супергероя). Скорее удивите окружающих необычным подходом к фестивальному образу (особенно если добавите в макияж одно из этих средств с блестками).
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