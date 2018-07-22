«Ребята, без паники»: Дарья Клюкина примерила образ блондинки

Многим понравилась естественность 24-летней модели Дарьи Клюкиной , которая пришла на проект «Холостяк» стройной русой красавицей. У нее нет губ на пол-лица и силиконовой груди огромного размера. Отказ от пластики, которая нынче в моде, привлекает внимание ее фанатов. Но на днях красавица решила хотя бы на время сменить образ и начала с волос.

Блонд — самый популярный оттенок волос среди звезд шоу-бизнеса. Даже смуглые и кареглазые девушки готовы много часов проводить в салонах красоты ради белокурого оттенка на своих головах. Но среди пользователей много тех, кто предпочитает естественность, а не погоню за модой. Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина может похвастаться роскошными волосами русого цвета, но, видимо, ей надоело постоянство своего имиджа и она готова к экспериментам.

На своей странице в Инстаграме Дарья опубликовала серию снимков, на которых изображена с мелированием. Несмотря на критику этой техники окрашивания, она долгие годы удерживает популярность среди женщин всех возрастов. Но, предугадывая недовольство фанатов, Клюкина поспешила их успокоить: «Перемен требуют наши сердца. Ребята, без паники! Я не стала блондинкой. Просто примерила на себя новый образ, всем хочется меняться, я не исключение. Мне кажется, к такому наряду блонд отлично подошел». Следом телезвезда опубликовала фото с косичками и завитками, напоминающими дреды: «Ну классно же мне блондинкой? Улыбаюсь все утро. Я улетела отдыхать, впервые за 3 года».

Подписчики приняли обсуждать перемены во внешности знаменитости. Многие считают, что ей не следует осветлять волосы, можно разве что иногда надевать парики, чтобы экспериментировать и вносить в жизнь новые краски: «Со своими лучше всего, не надо обесцвечивать, а то останется три волосины, как у меня». «Ой, так красиво, тебе в любом цвете хорошо!» «Прекрасно выглядишь, тебя нельзя испортить, но вот волосы от блонда портятся сильно». «Да, очень круто получилось, можно, только не темные оттенки». «С любым цветом хорошо, мне все нравится!» «Хорошо, что не перекрасилась, намного ярче со своими, такая харизматичная, а с белыми — как все». Дарья Клюкина любит интриговать поклонников. На днях она просила их помочь с выбором свадебного платья, потому многие гадают, кто же счастливый избранник девушки.