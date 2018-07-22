10 вещей, которые нужно обязательно взять с собой в отпуск

Пора отпусков в самом разгаре, а это значит, что огромное количество людей бьется сейчас в истерике по поводу того, что нужно взять с собой в поездку обязательно, а что можно купить на месте или вовсе оставить дома. Да, конечно, специфика и погодные условия пункта назначения диктуют свои собственные условия, но все равно имеется солидный пласт универсальных вещей, которые стоит в первую очередь упаковать в чемодан или положить в ручную кладь. Мы подготовили гид по 10 вещам для него и для нее, с которыми даже дальняя поездка покажется по-домашнему комфортной, а впечатления от отпуска надолго останутся в памяти. Для нее: коллекция обуви Jog Dog весна-лето 2018

Если вы запланировали провести отпуск в одном из крупных мегаполисов, то вам обязательно придется по вкусу новая коллекция обуви от итальянского бренда Jog Dog сезона весна-лето. В ней нашли отражение и энергичный ритм жизни, и футуристичная архитектура, и конструктивизм с мотивами hi-tech. Так, кроссовки, сникерсы и слипоны из коллекции имеют четкие, динамичные, опережающие свое время формы. Выполненные из люрекса, кожи, твида и текстиля с принтами, они воплощают собой актуальный стиль sport chic в модном тандеме с футуристическими мотивами. Для него: шейвер Moser

Незаменимым инструментом в путешествии для каждого мужчины может стать компактная бритва, способная не только совершать суперблизкое чистое бритье, но и оснащенная емким аккумулятором. Шейвер Moser Mobile Shaver — как раз одна из них, ведь он может работать до 45 минут без подзарядки, а компактные габариты и минимальный вес в 88 грамм делают его незаметным даже в ручной клади. Для него и нее: жесткий диск Toshiba Canvio Advance 2 TB Портативный жесткий диск Toshiba Canvio Advance обязательно пригодится тем, кто планирует отпускные кинопросмотры или масштабные фотосессии. Емкости 2 TB хватит, чтобы взять с собой полную фильмотеку и сохранить тысячи фотографий. Canvio Advance отличает не только стильный внешний вид, но и высокая скорость передачи данных, благодаря технологии USB 3.0. Это удобное в использовании решение для хранения данных, предназначенное для людей, которые ценят эффективность и элегантность. Для него: ALL-IN-ONE FACE BALM-SPF 15 Отличное самочувствие кожи после бритья даже вдали от привычного климата — это залог идеального отпуска. Подарить такие ощущения вам может бальзам ALL-IN-ONE, мягкая текстура которого не только предотвращает раздражение после бритья, но и увлажняет зону бритья, снижает покраснения и раздражение кожи. Также средство борется с признаками усталости и предотвращает врастание волос. Для него: коллекция обуви Jog Dog сезона весна-лето 2018

В новых моделях весенне-летней коллекции Jog Dog в лучших традициях марки были воплощены идеальные пропорции, четкие линии и рельефные формы. Основным материалом кед со шнурками и застежками-липучками, а также слипонов стали кожа, замша (в том числе и перфорированные), текстиль и ткани-стрейч, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство. Для него и нее: Ноутбук Acer Swift 7 Если в поездке вам понадобится ноутбук для развлечения или для связи с коллегами, лучшим выбором станет Acer Swift 7. Во-первых, это самый тонкий ноутбук, который можно представить — его толщина составляет менее 1 см, поэтому он займет минимум места в багаже. Во-вторых, он способен работать от аккумулятора до 10 часов и поддерживает 4G LTE, что позволит оставаться на связи абсолютно в любом месте и в любое время. В-третьих, корпус Acer Swift 7 выглядит очень стильно — это настоящее произведение искусства с соответствующим внешнему виду ярким 14-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением Full HD. Наконец, в комплекте к ноутбуку идет специальный чехол, защищающий его от внешних повреждений. Для нее: эпилятор Silk-épil 5 Летний отпуск — идеальное время для демонстрации результатов, достигнутых в спортзале на протяжении всего года. А чтобы ни один волосок на теле не нарушил производимого на окружающих эффекта, мы рекомендуем использовать эпилятор Braun Silk-épil 5. Он оснащен инновационной технологией SensoSmart, которая информирует о необходимом давлении на кожу при эпиляции, делая ее еще более эффективной и комфортной. Благодаря специальному световому сигналу вы всегда знаете, когда нужно ослабить нажатие. А еще эпиляторы Braun Silk-épil 5 позволяют удалять даже самые короткие волоски на срок до 4-х недель! Для него: набор Braun MGK 3080

Вдали от дома весьма полезно всегда иметь под рукой все необходимые инструменты для ухода за лицом, головой и телом. Например, набор Braun с 9 различными аксессуарами, способными выполнить любую задачу по стайлингу на профессиональном уровне. В комплект MGK 3080 «9 в 1» также входит бритва Gillette Fusion ProGlide, которая обладает самыми тонкими и острыми лезвиями, обеспечивающими безупречное бритье и максимальный комфорт. Для него: стайлинг Cream Pomade

Быстро привести прическу в порядок даже вдали от любимого барбершопа может помочь лидер в области мужского груминга American Crew. Их инновационное текстурирующее средство Cream Pomade дисциплинирует волосы, увлажняет их и помогает создать безупречную укладку, не выходя из номера отеля. Средство можно использовать для престайлинга или в качестве базового продукта, который текстурирует и разделяет волосы. Для него и нее: рюкзак Tommy Hilfiger

Даже тем, кто любит путешествовать налегке, всегда может пригодиться дополнительное пространство для хранения и переноски всякой полезной мелочи и приобретенных сувениров, которые позже будут напоминать об отпуске. Рюкзак из новой коллекции Tommy Hilfiger с этой задачей справляется не только легко, но и изящно. Помимо наличия большого количества отсеков и достаточной вместительности, рюкзак этот внешне выглядит вполне компактно и очень стильно. На миниатюрность при этом работает удачный крой и правильно подобранный форм-фактор, а за привлекательность стоит сказать спасибо приятным на вид и ощупь материалам, универсальной расцветке и ненавязчивым вкраплениям цвета в отдельных элементах.