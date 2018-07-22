8 знаменитостей, которые странно выглядят, имея на голове ЭТО

Благодаря этим косичкам Бекхэм вошел во все топы самых ужасных причесок

Впрочем, ирокез ему тоже совершенно не идет По каким-то причинам именно футболисты больше всего производят изменений со своими волосами. Вероятно, причина в их суеверности заключается в том, что они, как Самсон, зависят в своих способностях и умениях от того, что творится на их головах. Самое невероятное безумие и вакханалию от мачта к матчу можно было наблюдать на голове у Бекхэма. Ко всему прочему он не стремится сэкономить — даже банальная прическа под ноль, сделанная машинкой за 15 минут, обходилась ему минимум в 2 000 фунтов стерлингов.

Неравномерно высветленные неухоженные волосы — ужасно, даже если вы звезда!

Брэд здесь — милашка, но сложный завиток с подъемом — даже для него слишком.

Каждый мужчина должен попробовать отрастить бороду. Кому-то она даже идет. Но это не тот случай. Больше похоже на пробы на роль Робинзона Крузо на необитаемом острове. Известный киноактер в юности был похож скорее на скромную девушку, чем на покорителя женских сердец. 80-е годы — пора парней с длинными волосами и странными завитушками на лбу, но Питту они совсем не шли. Прямые и ровные волосы, словно по ним прошлись утюжком, были ужасны — ничего удивительного, что Брэд так долго пытался найти себя в сфере киноиндустрии. Позже, уже будучи известным актером, он пытался вернуться к истокам и отрастить длинные волосы, но они уже не выглядели так, как у королевы выпускного бала.

3. Мистер Ти (Лоренс Тьюро)

Это не сценический образ, а образ жизни

Лоренс не изменил традициям даже ради съемки в «Рокки-3». Очень фактурный и необычный актер, запомнившийся всем преимущественно игрой в сериале «Команда А». Брутальный афроамериканец, который боролся против несправедливости, носил на голове ирокез как память о своих корнях. Именно таким он запомнился большинству телезрителей, именно так его изображали в многочисленных пародиях в мультфильмах и на ток-шоу. От ирокеза не отвлекали внимание даже пара десятков золотых цепочек на шее, которые он несколько лет терпеливо отбирал у посетителей клуба, когда еще работал вышибалой.

Многие знают его по продюсерской деятельности и как изобретателя некоторых звуковых эффектов, до сих пор использующихся в роке, но основательно прославился он после судебного процесса по убийству актрисы Ланы Кларксон . Не вполне понятно, как и зачем на голове Фила появилось такое множество несуразных завитушек, но даже несмотря на его безумную прическу, судья все равно признал его вменяемым.

У Керри тоже была неудачная попытка отрастить бороду. Любой бродяга мог бы гордиться такой растительностью на лице!

Даже комедийному актеру не всегда подходит стиль панков 70-х годов В 2011 году комедийный актер в очередной раз удивил своих поклонников яркой выходкой, появившись с широким ирокезом. Как ни странно, но новая прическа — это не образ для какого-нибудь нового фильма, а вполне осознанное решение. Возможно, это был минутный порыв для привлечения внимания или действительное отражение его чувств… Эффект не заставил себя долго ждать: Джима еще долго сопровождали репортеры, ловя каждый его взгляд.

Американский президент, несмотря на свое состояние и авторитет, не чувствует себя комфортно с лысиной на голове. Конечно, в самой лысине нет ничего предосудительного, а вот попытка ее скрыть за нелепым чужеродным зачесом очень глупа и смотрится ужасно. Честная лысина или стрижка под ноль выглядели бы гораздо приятнее — многим лысеющим знаменитостям даже идет.

Сложно представить, что хотел сказать актер такой своей прической… Всеобщий любимец и самый обаятельный вампир кинематографа появился в Сан-Диего на вручении наград фестиваля Comic Con с прической, которая бывает наутро после бурного вечера, если вы случайно уснули среди знакомых-шутников, которые вас не очень любят. В случае Паттинсона, конечно же, это тщательно обдуманный шаг. С правой стороны волосы коротко острижены, а остальная шевелюра представляла собой весьма неаккуратное гнездо. Сзади голова была выбрита за исключением небольшого прямоугольника. Цель была достигнута: пресса несколько недель обсуждала изменения в облике актера и строила догадки, с чем связана такая перемена.

Певец и актер Тимберлейк в конце 2009 года вновь решил отрастить кудряшки, но при этом значительно увеличив их объем и размеры. Большинство поклонников сразу же заявили, что обычная короткая стрижка ему идет больше, а видеть его с лапшой быстрого приготовления на голове крайне непривычно. Джастин и сам осознал свою ошибку — и в скором времени вернулся к привычному всем образу. Другие эксперименты звезд с волосами:

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