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В Краснодарском крае маньяк-насильник напал на женщину
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В Краснодарском крае маньяк-насильник напал на женщину 

Свободная пресса 33 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Вечером 21 июля в городе Ейске Краснодарского края неизвестный мужчина напал на женщину.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ, преступление произошло на улице Коммунистическая.
Согласно предварительной информации, маньяк изнасиловал свою жертву, после чего всю ночь издевался над ней.
Насильнику на вид около 40-45 лет, его рост составляет приблизительно 170-175 сантиметров. Глаза и волосы темного цвета, внешность славянская. У него загорелая кожа и в момент преступления на лице была щетина.
Он был одет в одежду тёмных цветов, в полосатую футболку с короткими рукавами, кроссовки без шнурков и джинсы.
Пострадавшая пыталась отбиться от насильника, но ей удалось нанести ему лишь незначительные повреждения — у него видны царапины в области носа и укус от зубов на левом предплечье.
Местная полиция просит всех, кто знает о местонахождении этого человека, немедленно сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 2-05-05 или 8-928-667-86-67.
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