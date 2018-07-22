Борьба с целлюлитом: почему нет смысла это делать

Давайте сразу определимся. Целлюлит — это не «проблема». Это не недостаток. Целлюлит — это нормальное следствие того, как женские тела хранят жир. Целлюлит в той или иной степени проявляется у 80-90% женщин. Целлюлит есть у пожилых и молодых женщин, у здоровых женщин, у женщин-веганов, у знаменитостей и бодибилдерш. У большинства женщин, которые читают этот текст прямо сейчас, есть целлюлит. И знаете, что? Это нормально.

Небольшой урок анатомии

С точки зрения медицины целлюлит вызван тем, что коллагеновые «нити» создают неравномерное натяжение кожи, из-за которого она становится слегка «бугристой». Все, что вы видите — это жир, который необходим для жизнеделятельности организма и выделяется лишь за счет того, что некоторые части кожи «втягиваются» внутрь.

Это вопрос строения женского организма. Целлюлит не вызван продуктами животного происхождения, сахаром, токсинами, «отрицательной энергией», плохим питанием, ленью или любыми другими новыми и смешными вещами, которые шарлатаны придумали, чтобы продать вам «волшебное средство от целлюлита». Мужчины менее склонны к целлюлиту по паре причин: их кожа на самом деле толще, поэтому любая неравномерность жира под ней менее очевидна, плюс, у мужчин есть тенденция к накоплению жира преимущественно вокруг внутренних органов.

Еще в 2008 году доктор Молли Ваннер из Гарвардской медицинской школы провела углубленный обзор средств лечения целлюлита и доказательства их действенности. Возможно, вас удивит ее вывод, но мир полон удивительных открытий: «Лучшие из доступных в настоящее время методов лечения, в лучшем случае, показали умеренные улучшения в борьбе с целлюлитом, но большинство из них не сохраняется с течением времени».

Другими словами, даже самые лучшие и дорогостоящие методы лечения целлюлита дают лишь незначительное улучшение, которое все равно является временным. Возникает вопрос: зачем проходить через дорогие, а иногда и достаточно опасные процедуры, результат от которых не гарантирован?

Дело в том, что средства массовой информации и наша культура заставили нас стыдиться совершенно нормального и крайне распространенного явления. В итоге, мы тратим наши эмоциональные и финансовые ресурсы, преследуя невозможный идеал. Не лучше ли потратить эти усилия на что-то более полезное?

Популярные мифы о целлюлите

Миф номер 1: потеря веса заставит целлюлит исчезнуть

Если вы худеете без наращивания мышечной массы и с помощью «сушки», этот образ жизни только усугубит ситуацию. Большинство экспертов согласны с тем, что наилучший способ уменьшить и устранить выпирание подкожного жира — с помощью тренировок. Укрепление волокнистой соединительной ткани под кожей помогает восстановить эластичность, что делает появление целлюлита менее распространенным. Но голодание здесь точно не при чем.

Рианна ; Источник: okmagazine.com Миф номер 2: подтягивающие крема и лосьоны могут помочь

Грустная новость, но мы не советуем доверять свои деньги тысячам косметических компаний, которые пытаются продать вам антицеллюлитные лосьоны, содержащие «натуральные компоненты», антиоксиданты и кофеин.

Никакие исследования не показывают, что эти кремы, используемые сами по себе, ведут к какому-либо улучшению. Гораздо чаще ингредиенты этих средств вызывают кожные реакции или сыпь.

Единственными средствами, эффективность которых доказана клиническими испытаниями, являются те, которые содержат ретинол в рецептурном количестве. При этом для получения результатов от крема с ретинолом требуется около 30 дней.

Миф номер 3: загар помогает избавиться от целлюлита

Загар на самом солнце только усилит целлюлит. Ультрафиолетовые лучи наносят ущерб вашей коже, разрушая сеть коллагена и эластина и делая целлюлит более заметным. Тем не менее, вы можете использовать тонирующие средства, имитирующие загар, чтобы «загримировать» целлюлит.

Миф номер 4: от целлюлита можно избавиться с помощью упражнений, направленных на определенные зоны

Целлюлитные упражнения — это выдумка. Ваше тело сжигает жир с одинаковой скоростью по всему телу. Это означает, что целлюлит или жир на ваших бедрах будут сгорать с той же скоростью, что и на животе. Хотя мышцы, безусловно, будут увеличиваться.

Важное послесловие

Небольшое дополнение для женщин, которые винят целлюлит в том, что они одиноки. Как только мужчина увидел хотя бы пару реальных обнаженных женщин за свою жизнь, он должен заметить, что у них бывает целлюлит. Или растяжки. Или любые другие нормальные небольшие детали, которые средства массовой информации и популярная культура пытаются выставить смертельными недостатками. Мужчины, которые ожидают от женщин кукольного совершенства и оценивают вас по наличию или отсутствию целлюлита, делает вам одолжение — так вы точно поймете, что он не стоит вашего времени и усилий. Есть много мужчин, которые знают, как выглядят настоящие женщины и будут ценить вас за то, кто вы есть, а не изящность ваших бедер. Сделайте себе одолжение, и не тратьте время на первый вариант.

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