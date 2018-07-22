9 ошибок тех, кто хочет быстро загореть

СодержаниеНа пляж — в час пикОтказ от солнцезащиты для кожиНет — солнцезащитным очкамНанесение средств с SPF на пляжеЛюбовь к автозагаруНеправильное хранение крема с SPFПрием солнечных ванн лежаУпотребление малого количества водыВыбор неподходящего купальника

Вплоть до начала двадцатого века смуглая кожа была признаком низкого происхождения, а бледность считалась знаком, указывающим на высокое положение в обществе. Но времена меняются, шоколадный, золотистый или бронзовый загар сегодня считается самым лучшим сувениром, привезенным из отпуска. Еще бы, ведь красивый темный оттенок скрывает мелкие несовершенства кожи и делает фигуру стройнее. В погоне за солнечным поцелуем отдыхающие готовы часами не уходить с пляжа. Длительное нахождение под солнцем — первая ошибка тех, кто мечтает загореть. А какие еще промахи допускают любители загара?

На пляж — в час пик Как бы вы ни хотели загореть быстро, избегайте самой вредной ошибки отдыхающих — нахождение на улице в часы высокой солнечной активности. Безопаснее всего подставлять тело под солнечные лучи с 6 до 10 утра, относительно безопасно — с 10.00 и до полудня. А вот с 12.00 и до 16.00 загорать нельзя даже обладателям смуглой кожи с густо нанесенным на кожу солнцезащитным кремом. Во время сиесты лучше уйти в номер или хотя бы просто посидеть в теньке. Продолжить сеанс солнечных ванн можно вечером.

Отказ от солнцезащиты для кожи

Любая кожа, даже смуглая от природы, нуждается в защите от солнца. Специальные средства с SPF необходимо подбирать в соответствии со своим фототипом. Какому типу кожи подходит определенный крем — указано на тюбике. Для загара нужно использовать продукты с фактором защиты не менее 30-35, белокожим, рыжеволосым людям — с SPF50. Наносить солнцезащитный крем на кожу необходимо, даже если вы не идете к морю, а просто гуляете по улицам. На пляже нужен еще бальзам для губ с SPF. После возвращения с побережья обязательно примите душ и нанесите на кожные покровы успокаивающий крем, который предотвратит шелушение, сухость кожи и поможет загару лечь равномерно.

Факт!

Желательно за одну-две недели до путешествия к морю начать регулярное очищение покровов деликатным пилингом или скрабом. Эти средства бережно удалят омертвевшие частицы, благодаря чему загар ляжет на кожу быстро и ровно. Ускорить проявление золотистого оттенка помогут бронзаторы, масла для загара. Быстрее загореть также поможет нахождение у водоема, потому что вода отражает солнечные лучи, из-за чего кожа темнеет в короткие сроки.

Нет — солнцезащитным очкам

Нередко на пляже люди пренебрегают ношением солнцезащитных очков из опасений, что на лице останутся некрасивые белые следы от аксессуара. Но хуже таких незагорелых участков только ранние морщины вокруг глаз. Кожа вокруг глаз нежная и тонкая, поэтому при частом нахождении на солнце без очков, гусиных лапок не избежать! Чтобы не столкнуться с таким неприятным сюрпризом, обязательно носите не только солнцезащитные очки, но еще и панаму. А кожу около глаз увлажняйте подходящим кремом с SPF20.

Нанесение средств с SPF на пляже

Чтобы защита от солнца работала, необходимо не только правильно подобрать крем с SPF в соответствии со своим типом кожи, но и грамотно его использовать. Любое солнцезащитное средство нужно наносить на тело за 20 минут до выхода под лучи небесного светила, а никак не прямо у кромки моря. Но ошибкой будет и одноразовое применение крема в течение дня. Слой крема обязательно следует обновлять после каждого купания или каждые 2 часа при нахождении на солнце. Тщательно обрабатывать нужно и лицо, и тело. А после выхода из воды нужно сначала вытереть кожу насухо, лишь потом использовать крем.

Факт!

Если вы хотите быстрее загореть — воспользуйтесь проверенным народным средством. Пейте свежевыжатый морковный сок, богатый бета-каротином. Это вещество необходимо для выработки меланина. Чтобы бета-каротин хорошо усваивался, в напиток нужно добавлять немного растительного масла или сливок. Надолго сохранить красивый шоколадный оттенок помогут еще жирные сорта рыбы.

Любовь к автозагару

Идея сразу стать смуглым без регулярного посещения пляжа соблазнительна. Сделать тело загорелым в считанные минуты поможет автозагар. Но использовать это средство постоянно, да еще и в жаркие дни небезопасно для здоровья эпидермиса из-за высокого содержания синтетических веществ. Автозагар способен вызвать аллергию, усилить шелушение кожи, вызвать закупоривание пор. И тем более нельзя использовать его как замену солнцезащитным средствам. Если «носить» крем на пляже, тело не будет дышать. Кроме средств для автозагара, уберите из своей косметички в отпуске спиртосодержащие лосьоны, парфюм. Из-за них загар может лечь на кожу пятнами. Скажите «нет» еще и кремам на основе вазелина, глицерина. Но совсем отказываться от автобронзатов не нужно. Их можно применять после отпуска для поддержания загара, например, раз в неделю.

Неправильное хранение крема с SPF Хуже отказа от солнцезащитных кремов на пляже только использование просроченных средств SPF. А не работать привезенный на море продукт может не только из-за истекшего естественным путем срока годности, но и неправильного хранения. Вспомните, как часто можно увидеть, что отдыхающие кладут тюбики крема прямо на столик у шезлонга или в песок. Такое пренебрежение гарантированно приведет к потере полезных свойств. Любая косметика, и солнцезащитная не исключение, должна храниться вдали от солнечных лучей. Важно плотно завинчивать крышку флакона для предотвращения контакта крема с воздухом. Лучше всего убирать тюбик в сумку, а ее — помещать в тень.

Прием солнечных ванн лежа

На море, реке или у озера хочется наслаждаться солнцем и блаженным ничегонеделаньем, удобно разместившись на лежаке. Но для быстрого и красивого загара не нужно долго лежать или стоять, повернувшись к солнцу одной стороной. На пляже лучше активно двигаться, так тело станет шоколадным в короткие сроки. Поэтому играйте в волейбол, плавайте или гуляйте с друзьями по побережью. И забудьте о многочасовых сеансах солнечных ванн. Загорать необходимо постепенно, начиная с 5-10 минут пребывания на пляже. Так увеличить время нахождения у кромки моря можно до часа, после которого нужен обязательный перерыв.

Факт!

Для безопасного загара важно пересмотреть еще и рацион питания. В летнее время нужно включить в меню больше ярких овощей, фруктов, ягод. Например, персики, красный перец, томаты, абрикосы. Они активизируют выработку меланина. Для защиты кожных покровов от негативного влияния ультрафиолета следует употреблять масло оливы, кукурузы, орехи. Это продукты, богатые селеном, витамином Е.

Употребление малого количества воды

Опасной ошибкой отдыхающих у водоемов является злоупотребление алкоголем, замена простой воды газированными напитками. Прохладная шипучка тоже может хорошо охладить, но отказ от чистой воды в жару грозит обезвоживанием. Налегая на алкогольные и сладкие напитки с газом, вы рискуете получить тепловой удар, а не только испортить загар. Ведь недостаток влаги отрицательно сказывается на вашем самочувствии, состоянии кожи — она становится сухой и тусклой. Старайтесь выпивать в день не положенные 1,5-2 литра воды, а больше. Летом лучше увеличивать суточную норму на литр, чтобы кожа была гладкой и упругой.

Выбор неподходящего купальника

Каждый год дизайнеры балуют модников и модниц оригинальными моделями пляжной одежды. Актуальные в этом сезоне купальники с бахромой, шнуровкой, сеткой и разрезами, завышенной талией, слитные варианты сделают вас звездой пляжа. Но для правильного и быстрого загара стоит предпочесть не ультрамодные модели, а простые раздельные купальники без необычных элементов декора. Многочисленные завязки и разрезы сделают загар неравномерным. Вы же не хотите быть похожим на леопарда? Отложите до вечера бикини темных цветов, купальники с интересным плетением и другими яркими деталями, чтобы избежать солнечных «тату».

Комментарий экспертаЕлена Живаева, врач-дерматовенеролог-косметолог ФНКЦ ФМБА России

Перегрев и солнечные ожоги являются результатом долгого пребывания на солнце. Главные ошибки, которые совершают любители позагорать и просто погреться на солнце — не используют солнцезащитные средства или используют очень слабую защиту, игнорируют первые симптомы перегрева, находятся на солнце в самые опасные часы — с 12 до 15, употребляют алкогольные напитки.

Основными симптомами при перегреве являются головная боль, усталость, рвота, повышенная температура тела, обезвоживание, нарушение пульса и дыхания. Солнечные ожоги бывают разных степеней: от обычного покраснения до появления на коже волдырей.

Для оказания первой помощи при солнечном ударе в первую очередь необходимо переместить пострадавшего в прохладное место. Если человек упал в обморок, то необходимо привести его в сознание с помощью нашатырного спирта. Затем следует приложить к голове холодный компресс. Дать обильное питье. Все это поможет снять симптомы, но за лечением теплового удара необходимо обратиться в больницу.

Солнечные ожоги легкой степени лечатся в домашних условиях, для этого можно использовать любое средство от ожогов. В основе большинства из них содержатся пантенол или витамин Е. При сильных ожогах следует немедленно обратиться к врачу, а в качестве первой помощи можно приложить к обгоревшим участкам тела холодный компресс или же попросту принять холодный душ.

На сегодняшний день существует множество лекарств, которые помогут не только облегчить симптомы ожогов или солнечного удара, но и полностью от них избавиться. Для снятия болевых ощущений можно принять обезболивающие средства. Для устранения озноба или лихорадки можно применять нестероидные противовоспалительные средства. При обезвоживании следует пить специальный раствор. И, как уже было сказано выше, при ожогах также следует пользоваться специальными средствами.

Помимо традиционной медицины, существует множество народных средств для лечения вышеописанных симптомов. Так, при солнечных ожогах рекомендуется смазывать поврежденные участки тела кефиром, отваром ромашки или зверобоя, холодным чаем, тертым картофелем, огурцом или алоэ. При солнечном ударе народная медицина советует употреблять в пищу водянистые фрукты и овощи, такие как арбуз, апельсин или огурец.

Чтобы не пострадать от перегрева организма, необходимо следовать нескольким правилам. Во-первых, избегать прямых солнечных лучей с 12 до 15 часов, ведь в это время солнце наиболее агрессивно и шанс получить ожог или тепловой удар гораздо выше. Во-вторых, не стоит употреблять алкоголь на открытом солнце, организм от этого слабеет, и вероятность перегрева значительно вырастает. Если вы загораете на пляже, то необходимо насухо вытираться после купания, так как на сухую кожу ультрафиолетовые лучи действуют меньше. И еще один совет: пейте больше воды во избежание обезвоживания. Обязательно следует наносить солнцезащитные средства на всю кожу, причем обновлять в течение дня их необходимо регулярно, каждые 2-3 часа, а при купании — после каждого выхода из воды.

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