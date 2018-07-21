Эксперт: Злоупотребление загаром может грозить раком

Летом мы все спешим насладиться теплыми деньками, подставляя тело под ласковые лучи, чтобы кожа стала шоколадного цвета. Но умеем ли мы правильно загорать? Одни врачи советуют получать солнечные ванны, обезопасившись защитными кремами, другие уверены: солнцезащитные средства не так безопасны, как кажутся.

Как же быть? Использовать солнцезащитные кремы, бальзамы и лосьоны или отказаться от них? На эти вопросы "Вечерней Москве" отвечает заведующая филиалом «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог высшей категории Наталья Филипповна Заторская.

— Наталья Филипповна, скажите, чем опасно для кожи нахождение на открытом солнце без защитных кремов?

— Ультрафиолетовый спектр света, излучаемый солнцем — один из главных факторов риска развития чрезвычайно опасной опухоли кожи — меланомы.

Кроме того, длительное пребывание на солнце часто провоцирует множество самых разнообразных новообразований на коже, самым распространенным из которых является солнечный кератоз ‑шелушащиеся, жесткие на ощупь, бородавчатые или пятнистые высыпания. Но, даже эти высыпания, относящиеся к предраковым, при определенных условиях могут превратиться в злокачественную опухоль. Кроме того, у людей с солнечным кератозом риск развития меланомы в 4 раза выше, чем в общей популяции.

— Чем можно заменить химические спреи и кремы?

— Природными маслами с натуральным SPF: масло малиновых семян, масло ши, жожоба, кунжутное, миндальное, конопляное, кокосовое, масло виноградной косточки. Средствами с минеральными защитными экранами, содержащими оксид цинка. Также поможет ношение защитной одежды, шляп, очков и использование зонтов. Нужно избегать прямых лучей — загорать в тени и не загорать с 10 до 15 часов.

— Какие осложнения могут быть от загара?

— Безусловно, можно утверждать о несомненной пользе солнцезащитных кремов в профилактике меланомы, но, в то же время, их не следует и переоценивать. Люди, применяющие солнцезащитные кремы, посчитав, что они полностью защищены, часто остаются на солнце гораздо дольше, чем необходимо, и потому подвергаются гораздо более интенсивному воздействию ультрафиолетового света.

В то же время, если крем наносить регулярно и находиться под солнцем непродолжительное время, его профилактическое действие в отношении рака кожи не вызывает никаких сомнений. Краткосрочная, но интенсивная инсоляция не адаптированных к солнцу людей является одной из причин стремительного увеличения заболеваемости меланомой, как во всем мире, так и у нас в стране.

Это подтверждают и данные многочисленных исследований, выводы которых однозначны: интенсивное и краткосрочное воздействие солнца ведет к гораздо большему риску развития меланомы, чем регулярное пребывание на солнце в течение года. Интересно отметить, что люди, проводящие в силу профессии много времени на открытом воздухе, гораздо меньше подвержены риску развития меланомы по сравнению с людьми, работающими в закрытом помещении, но периодически, проводящими свой досуг на открытом воздухе. Как это ни удивительно, но риску меланомы подвержены и люди с высоким социально-экономическим статусом, что, вероятно, объясняется большими возможностями чаще проводить отпуск в жарких странах.

— Скажите, а в Москве загорать безопасно? Мы же все-таки не в Африке.

— Репутация Москвы как города с преимущественно пасмурной погодой, вовсе не означает, что в нем невозможно получить серьезный солнечный ожог, особенно, на пляже во время тех нескольких летних недель, когда стоит жаркая и солнечная погода. Поэтому угроза меланомы в условиях нашего региона вполне реальна, что подтверждает и факт того, что треть больных меланомой никогда не посещали жарких стран, но активно загорали на столичных и подмосковных пляжах.

Существует совершенно четкая связь между солнечными ожогами и меланомой. При этом, чем больше на протяжении жизни было таких ожогов, тем выше риск развития меланомы. При этом, риск образования меланомы еще более увеличивается, если таких эпизодов солнечных ожогов на протяжении жизни было несколько. Важно, что солнечный ожог в детстве даже более опасен, чем такой же ожог, полученный взрослым человеком.

— Наталья Филипповна, расскажите, с какими осложнениями после загара больные обращаются к врачам чаще всего?

— Врачи-дерматологи сталкиваются на приемах с такими серьезными проблемами неконтролируемых загаров, как фотодерматиты, пигментации, сосудистые образования, солнечные крапивницы. Кроме того, длительное пребывание на солнце приводит к шелушению, сухости кожи, покраснению, усиленному росту волос на теле.