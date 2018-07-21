Самый лучший гид по макияжу: теперь ты точно поймешь, как!

Хайлайтер, консилер, глиттер… Если у тебя тоже дергается глаз, когда ты встречаешь очередной мастер-класс по макияжу, в котором понимаешь только предлоги, этот материал для тебя!

Гид по макияжу глаз

Сначала внимательно изучи схему правильного макияжа глаз.

А теперь запоминай!

Под бровь:

На выделенный цветом участок ты можешь наносить перламутровые или матовые тени светлых оттенков: бежевые, слоновой кости или серебристые.

Ниже складки верхнего века:

Сюда наноси основной оттенок теней, которые выбрала, или же заштриховывай карандашом, стараясь добиться ровного тона. Если пользуешься палеткой теней, то на эту зону наноси средний тон.

Выше складки верхнего века:

Тени на пару тонов темнее основного тона либо самый темный оттенок из палетки. Как правильно накрасить глаза? Если у тебя опущено верхнее веко (складка довольно глубокая), следи за тем, чтобы темный оттенок был виден, когда глаза открыты.

Внешний уголок глаза:

Аккуратно растушуй тут тени или карандаш на тон или два темнее основного оттенка. Как пользоваться карандашом для глаз

Линия роста верхних ресниц:

По самым корням ресниц проведи жидкой подводкой, тонко заточенным карандашом или же просто нанеси тушь, тщательно прокрашивая ресницы.

Внутренний контур нижнего века:

Темный карандаш — если хочешь более драматичного образа, или светлый, в тон коже — если хочешь, чтобы глаза казались больше.

Линия роста нижних ресниц:

Растушуй тут светлые (но не белые) матовые тени, чтобы «распахнуть» глаза.

Внутренний уголок глаза:

Слегка коснись его светлыми перламутровыми тенями.

Макияж глаз готов!