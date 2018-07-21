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Самый лучший гид по макияжу: теперь ты точно поймешь, как!
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Самый лучший гид по макияжу: теперь ты точно поймешь, как! 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Хайлайтер, консилер, глиттер… Если у тебя тоже дергается глаз, когда ты встречаешь очередной мастер-класс по макияжу, в котором понимаешь только предлоги, этот материал для тебя!
Гид по макияжу глаз
Сначала внимательно изучи схему правильного макияжа глаз.
А теперь запоминай!
Под бровь:
На выделенный цветом участок ты можешь наносить перламутровые или матовые тени светлых оттенков: бежевые, слоновой кости или серебристые.
Ниже складки верхнего века:
Сюда наноси основной оттенок теней, которые выбрала, или же заштриховывай карандашом, стараясь добиться ровного тона. Если пользуешься палеткой теней, то на эту зону наноси средний тон.
Выше складки верхнего века:
Тени на пару тонов темнее основного тона либо самый темный оттенок из палетки. Как правильно накрасить глаза? Если у тебя опущено верхнее веко (складка довольно глубокая), следи за тем, чтобы темный оттенок был виден, когда глаза открыты.
Внешний уголок глаза:
Аккуратно растушуй тут тени или карандаш на тон или два темнее основного оттенка. Как пользоваться карандашом для глаз
Линия роста верхних ресниц:
По самым корням ресниц проведи жидкой подводкой, тонко заточенным карандашом или же просто нанеси тушь, тщательно прокрашивая ресницы.
Внутренний контур нижнего века:
Темный карандаш — если хочешь более драматичного образа, или светлый, в тон коже — если хочешь, чтобы глаза казались больше.
Линия роста нижних ресниц:
Растушуй тут светлые (но не белые) матовые тени, чтобы «распахнуть» глаза.
Внутренний уголок глаза:
Слегка коснись его светлыми перламутровыми тенями.
Макияж глаз готов!
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