От зуда до меланомы. Чем опасны солнцезащитные средства

За окном — солнце, хорошая погода, и многие люди пользуются первой же возможностью для того, чтобы выбраться за город и поваляться на пляже. Чтобы не сгореть, принято использовать солнцезащитные средства — кремы или спреи. Врачи же утверждают, что использование такой защиты, наоборот, может причинить большой вред здоровью. Чем такие средства могут быть опасны для кожи и не только, рассказала дерматолог Кристина Павлова.

Не для аллергиков

По словам врача, вред здоровью могут нанести практически две трети всех солнцезащитных средств. В них содержатся опасные химические соединения, которые негативно влияют на организм. Прежде всего, пострадать могут аллергики, которые используют средства с раздражителями — отдушками, консервантами. Не исключено, что после нанесения крема на коже образуются волдыри или отеки, появится зуд. Как правило, это временная реакция, которая проходит за несколько дней. Но последствия могут быть и более серьезными.

Так, некоторые вещества солнцезащитных средств обладают способностью прекрасно впитываться и даже попадать в кровь! «Пожалуй, самый опасный ингредиент — оксибензон, — говорит дерматолог. — Он еще недостаточно изучен, но у врачей есть все основания полагать, что это вещество может накапливаться в человеческом организме и со временем разрушать гормональную систему. Для женщин это чревато повышенным риском развития гинекологического заболевания — эндометриоза».

Позагорал — заболел раком?

Павлова советует избегать также средств, в составе которых есть октиноксат, диоксибензол, октилсалицилат и другие химикаты. Эти вещества также копятся в организме и могут нарушить работу внутренних органов.

Так, синтетический витамин А, известный как ретинол, должен омолаживать кожу, но под воздействием прямых солнечных лучей, наоборот, оказывает пагубное воздействие и может способствовать развитию меланомы — рака кожи.

«Дело в том, что это синтетическое вещество и его составные при взаимодействии с солнцем освобождают свободные радикалы, — объясняет Павлова. — Они вредят коже и создают благоприятную среду для размножения злокачественных клеток. При злоупотреблении солнечными ваннами в совокупности с кремами или спреями у человека могут образоваться злокачественные опухоли. Специалисты еще не могут со 100%-ной точностью сказать, из-за чего люди заболевают раком, но усиленный загар и солнцезащитные средства считаются факторами развития онкологических заболеваний».

Дерматолог предупреждает, что спрей несет в себе гораздо больше потенциального вреда, нежели крем. При нанесении средства человек может случайно вдохнуть аэрозоль и заработать отравление организма.

Естественная защита

При этом вовсе не значит, что нужно вообще прекратить бывать на солнце. Врач советует просто тщательней относиться к выбору солнцезащитных средств и пользоваться ими в умеренных количествах.

А лучше всего — свести использование солнцезащитных кремов и спреев к минимуму. «Лицо можно защитить от солнца шляпой или пляжным зонтом, — говорит дерматолог. — На плечи накинуть тонкую тунику. Таким образом, солнце будет проникать под тонкую одежду в умеренном количестве, и свой запас витамина D вы получите, но защитите себя от негативного воздействия солнца».

Также Павлова рекомендует употреблять в пищу «солнцезащитные» продукты, которые предотвратят появление солнечных ожогов на теле. К ним можно отнести морские водоросли, шпинат, цитрусовые, лосось, грецкие орехи, грибы, морковь, красный сладкий перец, тыкву. Содержащиеся в этих продуктах вещества помогут выработать внутреннюю защиту от солнечных ожогов и сделают кожу более стойкой к солнечным лучам.

Кроме того, существуют и природные масла от загара. От солнечных ожогов спасут масла жожоба, макадамии, ши, кокосовое и кунжутное масло. То есть, если соблюдать правильное питание и использовать натуральные средства, то никакие спреи уже не понадобятся.

«Конечно, если у вас очень светлая кожа, то лучше не забывать о солнцезащитных кремах и поменьше бывать на солнце, — напоминает эксперт. — Если вы заметили, как кожа начинает розоветь, уйдите в тень: лучше предотвратить ожог, чем лечить его!».