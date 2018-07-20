Производители шампуня Alpecin: «Спортсмены могут не бояться, ВАДА не накажет их за использование нашего средства»

В июне немецкий производитель фармацевтических и косметических средств по уходу за кожей головы и волосами Dr. Wolff Group представил в России шампунь для мужчин Alpecin Caffeine Shampoo, предотвращающий выпадение волос. Alpecin Caffeine Shampoo содержит значительное количество активного кофеина. Концентрация его настолько высока, что перед чемпионатом мира по футболу в России Dr.Wolff Group предупредил спортсменов, что кофеин может быть обнаружен в их допинг пробах, так как он скапливается в фолликулах волос. Это предупреждение содержится непосредственно на упаковке шампуня. Несмотря на то, что кофеин был удален из списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства в 2004 году, он по-прежнему находится на контроле у ВАДА и других спортивных организаций.

В связи с тем, что данное предупреждение вызвало беспокойство со стороны части СМИ и общественности, компания Dr. Wolff Group решила выступить со следующим уточнением:

"Кофеин в настоящее время не является допингом, поэтому применение кофеинового шампуня Alpecin безопасно для спортсменов, и его можно использовать ежедневно. Шампунь абсолютно безопасен для всех потребителей. Им можно пользоваться, не беспокоясь о высоком содержании кофеина, который способствует предотвращению выпадения волос, о чем свидетельствуют многолетние исследования", — отметили в компании.