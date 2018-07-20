Ещё
Производители шампуня Alpecin: «Спортсмены могут не бояться, ВАДА не накажет их за использование нашего средства»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производители шампуня Alpecin: «Спортсмены могут не бояться, ВАДА не накажет их за использование нашего средства» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
В июне немецкий производитель фармацевтических и косметических средств по уходу за кожей головы и волосами Dr. Wolff Group представил в России шампунь для мужчин Alpecin Caffeine Shampoo, предотвращающий выпадение волос. Alpecin Caffeine Shampoo содержит значительное количество активного кофеина. Концентрация его настолько высока, что перед чемпионатом мира по футболу в России Dr.Wolff Group предупредил спортсменов, что кофеин может быть обнаружен в их допинг пробах, так как он скапливается в фолликулах волос. Это предупреждение содержится непосредственно на упаковке шампуня. Несмотря на то, что кофеин был удален из списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства в 2004 году, он по-прежнему находится на контроле у ВАДА и других спортивных организаций.
В связи с тем, что данное предупреждение вызвало беспокойство со стороны части СМИ и общественности, компания Dr. Wolff Group решила выступить со следующим уточнением:
"Кофеин в настоящее время не является допингом, поэтому применение кофеинового шампуня Alpecin безопасно для спортсменов, и его можно использовать ежедневно. Шампунь абсолютно безопасен для всех потребителей. Им можно пользоваться, не беспокоясь о высоком содержании кофеина, который способствует предотвращению выпадения волос, о чем свидетельствуют многолетние исследования", — отметили в компании.
Спорт-Экспресс: последние новости
МЧС предупредило об аномальной жаре в Ростове во время матча Исландия - Хорватия Автогол головой! Франция вышла вперед в матче с Хорватией Обложка "Шарли Эбдо" с игроками сборной Франции в виде обезьян оказалась фейком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один туроператор прекратил свою деятельность29
Опубликована запись пытки в российской колонии434
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе67
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец37
На Украине раскопали могилу ведьмы48
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение