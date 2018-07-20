Это был парик? Дарья Клюкина не блондинка?

Друзья, кажется Даша на развела! А мы поддались. Принцесса российского инстаграм прокомментировала свой новый образ дерзкой блондинки:

«Ребята, без паники! Я не стала блондинкой. Просто примерила на себя новый образ, всем хочется меняться, я не исключение»

Таким образом, скорей всего Даша просто примерила парик или шиньон для съемок в одной из фотосессий. Стоит отметить, что большинство поклонников Даши сошлись во мнении, что белый цвет волос ей подходит больше, чем образ брюнетки. Кстати, а вы за какой цвет волос голосуете?