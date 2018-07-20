Это был парик? Дарья Клюкина не блондинка? 

Друзья, кажется Даша на развела! А мы поддались. Принцесса российского инстаграм прокомментировала свой новый образ дерзкой блондинки:
«Ребята, без паники! Я не стала блондинкой. Просто примерила на себя новый образ, всем хочется меняться, я не исключение»
Таким образом, скорей всего Даша просто примерила парик или шиньон для съемок в одной из фотосессий. Стоит отметить, что большинство поклонников Даши сошлись во мнении, что белый цвет волос ей подходит больше, чем образ брюнетки. Кстати, а вы за какой цвет волос голосуете?
«Белый цвет, делает Дашу более свежей, юной, женственной. Она ведь по своей натуре не стерва, а темный цвет волос ей мешал быть собой. Мы голосуем за блондинку» — прокомментировал наш редакционный стилист Валерия Кузнецова. ;