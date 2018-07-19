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Что такое окрашивание аир тач?
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Что такое окрашивание аир тач? 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Airtouch-окрашивание — это способ осветления отдельных прядей в заданной последовательности. Существует несколько вариантов окрашивания, которые отличаются не только способом нанесения краски на волосы, но и инструментами.
Например, окрашивание при помощи фена и рук. Чтобы переход от естественного цвета был плавным, специалист феном отделяет короткие тонкие волоски и прокрашивает только те, которые остались в руке. Этот способ позволяет визуально увеличить объем волос и создать интересный переход между тонами.
Второй способ — выделение отдельных прядей при помощи фольги с последующим их окрашиванием. Порой число прядок переваливает за несколько сотен. Это очень кропотливая работа, но осветляя волосы таким образом, мастер добивается не такого жесткого перехода, как это случается при мелировании или омбре.
Огромное преимущество окрашивания airtouch в том, что прическа долгое время выглядит свежей и не требует похода к мастеру несколько месяцев, а иногда и год. Но для поддержания оттенка волосы нужно тонировать хотя бы раз в месяц. Впрочем, это можно делать и дома.
Еще один плюс такого окрашивания — оно подходит практически всем стрижкам вне зависимости от структуры и длины волос.
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