Солнцезащитные средства на 40% снижают риск меланомы

Солнцезащитные средства являются эффективной профилактикой меланомы, если начать пользоваться ими с ранних лет. Ученые из Университета Сиднея Австралии выяснили, что у молодых людей 18-40 лет, с детства регулярно пользовавшихся кремами, возможность получить этот смертельно опасный диагноз снижалась на 40%.

Меланома — самое распространенное онкологическое заболевание у австралийских мужчин в возрасте 25-49 лет и второе по распространенности среди женщин после рака груди. В среднем двое их троих жителей страны рискуют получить меланому или другой вид рака кожи до того, как им исполнится 70 лет, сообщает JAMA Dermatology.

Новое исследование впервые доказало взаимосвязь между риском меланомы и использованием солнцезащитных средств. Ученые проанализировали данные около 1700 австралийцев моложе сорока лет. Оказалось, что у тех, кто с детства систематически пользовался защитными кремами, риск заболеть оказался на 35-40% ниже, чем у тех, кто делал это от случая к случаю.

Из сознательных поклонников солнцезащитных средств больше половины оказались женщинами, многие имели европейских предков (из Великобритании и Северной Европы) и, соответственно, достаточно светлую кожу, на которой часто появлялись солнечные ожоги. Также представители группы оказались более образованы, чем те, кто защитными кремами пренебрегал.

Авторы исследования отметили, что, хотя защитные средства общедоступны, многие не используют их и подвергают их пользу сомнению. Результаты работы показывают, что они не правы. Особенно сильно рискуют, отказываясь от солнцезащитных кремов, люди со светлой кожей или большим количеством родинок.

Ранее сообщалось, что возможной причиной развития меланомы у мужчин назвали аспирин — правда, для этого нужно принимать лекарство ежедневно на протяжении года.

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