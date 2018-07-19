Как защитить ребёнка от комаров (и что делать, если его покусали)

Профилактика. Боремся с комарами на подлёте!

Москитные сетки на окна, коляску (от 100 р.), садовые качели (от 1200 р.). «Барьерный» метод предохранения от укусов. Можно смело проветрить комнату, но будьте бдительны: такая сетка не помешает ребёнку выпасть из окна. Или выйти вечером с коляской, не боясь нашествия кровососов.

Правильная одежда, закрывающая тело. Плотную хлопчатобумажную ткань комары не прокусят. Лучше выбирать светлые, неяркие оттенки: исследования говорят, что люди в тёмной и яркой одежде больше заметны для этих насекомых.

Электрофумигаторы (от 200 р.). Если комары продолжают преследовать вас в доме, не обойтись без фумигатора. Работает от электричества на пластинах или жидкостях. Есть варианты для детей от 1 года.

Ловушки для помещений, например липкая лента (от 150 р.). Вешать её нужно подальше от ребёнка. Безопасную ловушку для кровососов можно сделать и самим: отрежьте верх 1,5-литровой бутылки и поместите его вовнутрь горлышком вниз. Налейте в бутылку стакан тёплой воды, добавьте 2 ст. ложки сахара и 1 ч. ложку дрожжей. Оберните ловушку бумагой или газетой и поставьте подальше от света. Действует до 2 недель.

Репелленты: гели, спреи, крема, аэрозоли, браслеты и карандаши. Наносятся на кожу, одежду или специальные наклейки для одежды и коляски. Для детей от 2 лет есть браслеты со сменными картриджами. При выборе ищите возрастную маркировку: далеко не все средства подходят с рождения. Репелленты для самых маленьких делают на основе натуральных компонентов: ромашки, орхидеи, мелиссы и пр. Увы, чем безопаснее средство, тем меньше эффект: не более 2 часов. От редких «залётных гостей» в парке или на участке защитят, но вечером в лесу или возле озера такие средства практически бесполезны.

Народные средства: ванильный экстракт, эфирные масла гвоздики, цитронеллы, герани, лемонграсса, розмарина, мяты и тимьяна, листья полыни и базилика, чеснок. Эти запахи способны отпугнуть комаров. Эфирные масла не стоит мазать на детскую кожу, чтобы не спровоцировать аллергию. Лучше нанести пару капель на одежду и коляску, посадить «отпугивающие» травы на дачном участке и повесить полотняные мешочки с сушёными листьями у входа в дом.

Дым. Курить при ребёнке, конечно, не стоит, а вот дым от костра крохе не навредит, если им не дышать, а непрошеных гостей прогонит. Чтобы получить больше дыма, подкиньте в огонь зелёные ветки.

Чем помочь при укусах?

Внимание к гигиене. Коротко стригите малышу ногти, чтобы он не расчёсывал укусы. Поражённые места промойте водой с мылом или обработайте антисептиком (например, мирамистином или Хлоргексидином).

Лосьон Каламин (от 750 р.), «болтушка» Циндол (от 80 р.). Педиатр Сергей Бутрий советует их как первую помощь при укусах, когда остаётся пятнышко диаметром от 5 мм: «Эти препараты… наносятся на места укусов сразу после появления реакции… По мере высыхания дают ощущение приятного холодка, на коже остается белая корочка из порошка, которая затем обсыпается или легко смывается водой. Препараты эффективно снимают зуд (а следовательно, предотвращают расчесы, мокнутие и вторичное инфицирование элементов сыпи), значительно ускоряют заживление кожи».

Народные методы: примочки с настойкой календулы или содой (1 ч. ложка на стакан воды), масло чайного дерева. Подсушивают кожу, убирают зуд и раздражение.

Комплексные гели, бальзамы и мази: «Спасатель», «Псилобальзам», «Траумель» и др. Борются не только с зудом, но и с воспалением. Перед использованием нанесите на здоровый участок кожи и удостоверьтесь, что у малыша нет на них аллергии.

Холодный компресс со льдом. На время уменьшит зуд. Если берёте лёд или замороженные продукты из морозилки, обязательно оберните тканью.

Средства на основе декспантенола: Бепантен (от 450 р.), Декспантенол, Пантенол (около 100 р.). Если малыш расчесал укус, но в ранку не попала инфекция, этих средств достаточно, чтобы царапины на месте укуса скорее зажили.

Антигистаминные средства: Зодак, Зиртек, Фенистил (капли для приёма внутрь или гель для кожи), Супрастин и пр. Избавят от сильного зуда и покраснения: у маленьких детей на укусы насекомых аллергическая реакция бывает чаще.

Когда стоит обратиться ко врачу:

Место укуса мокнет, есть краснота, отёк, золотистые корочки.

Кожа в месте укуса «горит», малышу больно, когда вы трогаете это место.

Аллергическая реакция распространилась на всё тело: много сыпи, сильный зуд, затруднённое дыхание.

Видна белая головка гноя.

Укушенное комаром или мошкой веко сильно распухло, ребёнку трудно моргать.