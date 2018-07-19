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Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
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Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардаьян» Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов на продаже своего нового парфюма KKW Beauty в течение пяти минут. Об этом сообщает TMZ.
В линейку 37-летней телезвезды вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Кардашьян не потратила ни доллара на рекламу духов, однако они вызвали ажиотажный спрос у поклонников.
В качестве единственного маркетингового приема женщина отправила несколько экземпляров своим сестрам и знаменитым друзьям, которые опубликовали подарок в своих Instagram stories.
KKW Beauty — бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.
В апреле Ким Кардашьян создала собственный аромат во флаконе, повторяющем форму ее тела, и опубликовала обнаженные снимки с тонким слоем глины на коже в аккаунтах своих соцсетей. «Мы сняли слепок с моего тела и сделали из него флакон для парфюма», — рассказала она в описании к фотографиям.
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