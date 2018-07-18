7 очень стойких теней для век, которые не подведут в жару

Rouge Bunny Rouge Raw Garden Luna

Лимитированная палетка Raw Garden Luna — это 5 оттенков матовых теней с нежной шелковистой структурой. Самое главное — стойкость, так что ваши смоки не поплывут в жаркий летний вечер. Кстати, тени из этой палетки можно использовать еще и для оформления бровей и даже скульптурирования лица.

Kiko Milano Long Lasting Stick

Тени-карандаш с кремообразной текстурой будут держаться до 8 часов, не создавая подтеков и не смазываясь. При этом, в палитре 32 оттенка — так что главная проблема будет заключаться в выборе. Тени удобно растушевываются и не подводят даже в экстремальных условиях — водостойкая формула не даст им шанса размазаться даже на вечеринке в бассейне.

Maybelline 24 Karat Nudes Eyeshadow Palette

Залог успеха для любого ответственного мероприятия — палетка теней с 12 оттенками золота и бронзы. От насыщенных бежевых оттенков до глубоких коричневых — палетка практически универсальна и не влюбиться в эти тени с мерцающим финишем станет для вас задачей не из легких.

MAC Pigment Colour Powder

Знаменитый продукт от MAC — концентрированные рассыпчатые тени. Славятся тем, что обеспечивают устойчивое покрытие, не тускнеют и не осыпаются, а регулировать интенсивность оттенка можно самостоятельно в зависимости от плотности нанесения.

Sephora Colorful Mat Стойкие тени Sephora в компактной упаковке не займут много места в косметичке, при этом дадут вам уверенность в макияже на 9 часов, не меньше. Если нанести под них базу — эффект будет еще более впечатляющим.

Catrice Spectralight Eyeshadow Glow Kit Сияющие тени, которые могут быть использованы как хайлайтер в том числе (ну или по своему прямому назначению). Кстати, один из оттенков — голографический, а два других — металлик. Максимально удобно для расстановки сияющих акцентов в макияже.

Maybelline Colour Tattoo 24 Hour Eye Shadow

Тени для век Color Tattoo 24 названы так неспроста — они созданы по технологии тату-пигментов. На выходе вы получаете насыщенный и глубокий при абсолютно невесомом покрытии (текстура теней-тату — гелевая). Рекордсмен по стойкости — 24 часа.