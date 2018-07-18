Семеро тюменцев попали в больницу с ожогами от растения, которое растет в местных рощах и парках

Внешне коварное растение очень напоминает укроп. Вырастает до 1,5-2 метров в высоту

Ожоги борщевиком Сосновского, который можно встретить в местных рощах и лесопарках — серьёзная проблема для тюменцев в летние месяцы. С начала лета за помощью к врачам обратились уже семь пострадавших горожан.

Этот сорняк без шипов и колючек сам по себе не вызывает дискомфорта. Опасен сок растения, который после попадания на кожу приводит к потемнению пораженного участка, а после — образованию болезненного пузыря на обожженной части тела. Даже простого прикосновения достаточно, чтобы ядовитый сок попал на кожу и под воздействием солнечного света образовалось воспаление. Причем, сок может попасть на кожу даже через одежду.

Чем опасен борщевик, как минимизировать последствия от соприкосновения с ним и какие еще растения стоит обходить стороной — разбираемся вместе.

Что такое фитодерматит?

Для дерматовенеролога лето — сезон пациентской активности. В первую очередь, обращения к докторам связаны с фотодерматитами (реакция на солнце) и фитодерматитами (аллергическая реакция при контакте с растениями).

Обычно контакт с растением усиливается эффектом от солнечных лучей. По данным дерматологов областного кожно-венерологического диспансера, ежегодно с мая по сентябрь с кожными реакциями после контакта с различными растениями обращается несколько десятков человек.

Если

в течение 1,5 минут сок борщевика

контактирует с кожей, то образуется

долго не заживающий ожог. Это может привести к воспалению кожи

с головной

болью, сильным зудом и ознобом

Случайно задел борщевик. Что делать?

— В первую очередь, необходимо прервать контакт с растением, с соком растения — удалить его частицы с кожи. Это можно сделать водой, влажной салфеткой. Особо больше ничего не нужно делать, скорее наоборот — не заниматься самолечением и обратиться к врачу. Потому что иногда к нам приходят уже с запущенным состоянием кожного покрова после ожога, когда даже после лечения могут остаться следы. Важно закрыть поверхность ожога от лучей солнца, пока вы не окажетесь у врача, потому что оно усиливает эффект действия растения, — советует врач-дерматовенеролог Любовь Макарова.

Понятно. А какие ещё растения нужно обходить стороной?

Такие есть, и их немало. Не все они оставляют ожоги, следы от которых могут со временем зарубцеваться. Но могут заметно ухудшить ваше самочувствие. Будьте бдительны!

Вьюнок

полевой. Содержит сильный яд —

конвальвулин. При попадании внутрь

организма приводит к рвоте, тошноте и диарее

Амброзия

полыннолистная. Если её пыльца попадёт

в глаза, может начаться конъюктивит

Чистотел.

Очень токсичное растение. Акне и бородавки

им вылечите вряд ли, зато можете схлопотать

сильную боль в животе. При приёме внутрь

возможен летальный исход

Болиглов.

Не путайте с петрушкой! При употребление

в пищу растение блокирует отделы ЦНС и может вызвать паралич

Водосбор

обыкновенный. Бутоны его очень ядовиты.

При отравлении начинается сильное

головокружение, немеет язык, наступает

аритмия. Может остановиться дыхание

Арум

пятнистый. При контакте с кожей вызывает

ожог и раздражение, а при отравлении им могут начаться судороги и галлюцинации

Клещевина.

Часто её можно встретить на цветочных

клумбах. Если её семена или листья

попадут в организм, начнётся сильная

рвота, кровотечение кишечника

Какие ядовитые растения знаете вы? Чем они опасны? Расскажите о них в комментариях, чтобы предупредить об опасности других тюменцев.