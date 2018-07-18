Как правильно мыть голову, чтобы волосы были объемными, блестящими и здоровыми

Как часто мыть голову?

Существует миф о том, что частое мытье волос приводит к их сухости. Однако в этом вопросе лучше ориентироваться на степень загрязнения. Накопленная пыль и сальный секрет создают идеальную среду для бактерий и мешают коже дышать, что нарушает нормальное функционирование луковиц и приводит к их выпадению. Словом, попытки приучить волосы к редкому мытью — ошибка.

Что делать в первую очередь?

Прежде чем намочить волосы, расчешите их. Это облегчит как распределение шампуня, так и последующее расчесывание.

Как выбрать шампунь?

Разделение шампуней по типу волос не просто маркетинговый ход. К примеру, в средствах для тонких волос содержание очищающего элемента ниже, чем в тех, что предназначены для жестких. Производители стараются мягче воздействовать на ослабленные волосы. Кроме того, каждый месяц стоит менять марку шампуня. Дело в том, что волосы привыкают к определенному продукту — и заявленный эффект уменьшается в разы. Заведите как минимум два разных шампуня и чередуйте их помесячно. Что касается состава, сейчас стали популярны шампуни без SLS. Да, они действительно хороши, но тоже требуют чередования с обычными, ведь силикон, содержащийся в последних, обеспечивает глянцевый блеск и шелковистость. Для деликатного ухода за волосами используйте мягкие шампуни от магазина «РИВ ГОШ». Шампунь Caudalie содержит виноградный уксус, который делает волосы особенно блестящими и послушными. Увлажняющая и освежающая формула Easy SPA Vetiver обогащена питательными маслами и витаминами, которые мягко очищают, питают и освежают волосы.

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заказать: +7 (800) 333-20-20 Сколько наносить шампуня?

Вовсе не обязательно выливать на голову полфлакона шампуня, считая, что это лучше очистит шевелюру. Основное загрязнение скапливается у корней и на коже головы, для очищения которых достаточно пары капель. Наносить шампунь по всей длине волос нет необходимости — они очистятся во время полоскания.

Какая техника мытья лучше?

Парикмахеры рекомендуют мыть голову по условным линиям. Сначала распределите средство от уха до уха, потом переходите к затылку и темени. Движения должны быть мягими, массирующими и производиться подушечками пальцев. Ни в коем случае не царапайте кожу ногтями — это приводит к травмам и воспалениям. Не поленитесь сделать легкий массаж корней — это улучшит циркуляцию крови и поспособствует росту и питанию волос.

Стоит ли наносить бальзам?

Не пренебрегайте кондиционерами и бальзамами. Они действительно делают волосы мягче, придают им гладкость и защищают от сечения. Но самое главное — они облегчают расчесывание. После бальзама не придется дергать и вычесывать запутавшиеся пряди. Какую температуру воды использовать?

Не самые приятные новости для любителей устроить баню в душевой. Мытье горячей водой — одна из грубейших ошибок! Это раскрывает чешуйки и активизирует работу сальных желез. Привет, сечение по всей длине и быстрое загрязнение! Оптимальная температура воды для мытья — 40–50 градусов, при котрых идеально растворяется кожное сало и удаляется пыль. Полоскать волосы рекомендуется холодной водой — максимально холодной, которую вы готовы выдержать. Это закроет чешуйки и подарит волосам невероятный блеск.

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Возьмите за правило после мытья наносить на волосы масло. Правда, не по всей длине, а только на кончики. Это спасет их от пушистости и послужит термозащитой. К тому же масляный ритуал предотвратит ненавистное сечение и продлит жизнь стрижке.

Как выбрать расческу?

Во-первых, надо усвоить важный момент: никогда не расчесывать влажные волосы. Да, это удобнее и быстрее. Но расчесывание влажных волос неизбежно приводит к их сечению и ломкости. Пока шевелюра не высохла, чешуйки остаются полуоткрытыми и при расчесывании раскрываются еще больше. Что касается расчески, лучше отдать предпочтение мягким и деликатным, с округленными концами зубцов. Если волосы сильно магнитятся — выбирайте дерево. Подходящие для ваших волос массажные расчески вы можете подобрать в сети парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ».

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По возможности давайте волосам отдых от фена. Но с учетом реалий современной жизни это практически невозможно. А значит, стоит научиться правильно использовать фен. Первое, что нужно понять, — горячий воздух не значит быстрота сушки. Он скорее создает иллюзию сухости, но выйдя из ванной, вы обнаружите, что волосы все еще слегка влажные. Лучше потратить на это чуть больше времени и тщательно просушить волосы холодной струей, которая не повредит их структуру. Чтобы получить объем, сушите волосы, наклонив голову вниз. Через месяц волосы привыкнут к объемной укладке и сами будут сохранять такое положение. Не сушите голову в ванной комнате — повышенная влажность ослабит фиксацию и распушит волосы по всей длине. Узнайте больше о секретах красивых волос:

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