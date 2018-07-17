13 смелых идей для маникюра в синих оттенках 

Волны
Сложно придумать более летний рисунок. Пусть о напоминает вам об отпуске (или вдохновляет на предстоящий).
Диагональ
Когда хочется совместить несколько цветов (или просто сложно выбрать в палитре оттенков только один) и не переборщить. Лучше смотрится на длинных ногтях, поэтому советуем не торопиться и подождать, пока отрастут.
Плетение
На случай, если ваша цель — довести своего мастера по маникюру до белого каления.
Маленький принц
«Маленький принц» переодически вдохновляет бьюти-индустрию на очередные тренды. На этот раз вооружаемся тонкими кисточками и рисуем знаменитые иллюстрации к книге прямо у себя на ногтях.
Гуси-лебеди
Романтичный нейл-дизайн для фанатов орнитологии.
И снова волны
Еще одна импровизация на тему волн. Позволяет уместить в одном маникюре сразу три оттенка.
Минералы
Напоминает минералы в разрезе. Немного абстракции и фантазии на случай, если вы совсем заскучали.
Синий глаз
Магия 21 века — рисуем амулеты от сглаза и порчи прямо на ногтях и не боимся проклятий завистливых коллег.
Желто-синий
Импровизация на тему украинского флага. Ну и просто красивое сочетание цветов и крутая идея для летнего маникюра.
Золото
Сочетание синего и золотого — наш фаворит. Выглядит очень и очень впечатляюще и нескучно.
Геометрия
Абстракция и геометрия для тех, кто скучает по художественной школе и урокам черчения.
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Леопард
Леопард в синих оттенках, которого никто не осудит за пошлость и неуместность.
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Акварель
Самый красивый акварельный нейл-дизайн. Советуем в качестве альтернативы мрамору, который давно всем надоел.
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