Ещё
13 смелых идей для маникюра в синих оттенках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня

13 смелых идей для маникюра в синих оттенках 

SNCmedia.ru 38 минут назад
Волны
Сложно придумать более летний рисунок. Пусть о напоминает вам об отпуске (или вдохновляет на предстоящий).
Диагональ
Когда хочется совместить несколько цветов (или просто сложно выбрать в палитре оттенков только один) и не переборщить. Лучше смотрится на длинных ногтях, поэтому советуем не торопиться и подождать, пока отрастут.
Плетение
На случай, если ваша цель — довести своего мастера по маникюру до белого каления.
Маленький принц
«Маленький принц» переодически вдохновляет бьюти-индустрию на очередные тренды. На этот раз вооружаемся тонкими кисточками и рисуем знаменитые иллюстрации к книге прямо у себя на ногтях.
Гуси-лебеди
Романтичный нейл-дизайн для фанатов орнитологии.
И снова волны
Еще одна импровизация на тему волн. Позволяет уместить в одном маникюре сразу три оттенка.
Минералы
Напоминает минералы в разрезе. Немного абстракции и фантазии на случай, если вы совсем заскучали.
Синий глаз
Магия 21 века — рисуем амулеты от сглаза и порчи прямо на ногтях и не боимся проклятий завистливых коллег.
Желто-синий
Импровизация на тему украинского флага. Ну и просто красивое сочетание цветов и крутая идея для летнего маникюра.
Золото
Сочетание синего и золотого — наш фаворит. Выглядит очень и очень впечатляюще и нескучно.
Геометрия
Абстракция и геометрия для тех, кто скучает по художественной школе и урокам черчения.
[news_photo_11]
Леопард
Леопард в синих оттенках, которого никто не осудит за пошлость и неуместность.
[news_photo_12]
Акварель
Самый красивый акварельный нейл-дизайн. Советуем в качестве альтернативы мрамору, который давно всем надоел.
[news_photo_13]
SNCmedia.ru: последние новости
7 шампуней и кондиционеров с необычными ингредиентами Тренд из Instagram: волосы цвета розового лимонада Летние средства для маникюра: на что обратить внимание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог125
Погиб Тагир Вагапов41
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца114
США пригрозили России новыми санкциями213
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию328
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение