13 смелых идей для маникюра в синих оттенках

Волны

Сложно придумать более летний рисунок. Пусть о напоминает вам об отпуске (или вдохновляет на предстоящий).

Диагональ

Когда хочется совместить несколько цветов (или просто сложно выбрать в палитре оттенков только один) и не переборщить. Лучше смотрится на длинных ногтях, поэтому советуем не торопиться и подождать, пока отрастут.

Плетение

На случай, если ваша цель — довести своего мастера по маникюру до белого каления.

Маленький принц

«Маленький принц» переодически вдохновляет бьюти-индустрию на очередные тренды. На этот раз вооружаемся тонкими кисточками и рисуем знаменитые иллюстрации к книге прямо у себя на ногтях.

Гуси-лебеди

Романтичный нейл-дизайн для фанатов орнитологии.

И снова волны

Еще одна импровизация на тему волн. Позволяет уместить в одном маникюре сразу три оттенка.

Минералы

Напоминает минералы в разрезе. Немного абстракции и фантазии на случай, если вы совсем заскучали.

Синий глаз

Магия 21 века — рисуем амулеты от сглаза и порчи прямо на ногтях и не боимся проклятий завистливых коллег.

Желто-синий

Импровизация на тему украинского флага. Ну и просто красивое сочетание цветов и крутая идея для летнего маникюра.

Золото

Сочетание синего и золотого — наш фаворит. Выглядит очень и очень впечатляюще и нескучно.

Геометрия

Абстракция и геометрия для тех, кто скучает по художественной школе и урокам черчения.

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Леопард

Леопард в синих оттенках, которого никто не осудит за пошлость и неуместность.

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Акварель

Самый красивый акварельный нейл-дизайн. Советуем в качестве альтернативы мрамору, который давно всем надоел.

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