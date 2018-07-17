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7 шампуней и кондиционеров с необычными ингредиентами
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7 шампуней и кондиционеров с необычными ингредиентами 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Кокос — OGX Coconut Milk Бренд OGX, недавно появившийся на российском рынке, уже завоевал любовь тех, кто любит экзотические ингредиенты и тропические ароматы. Козырь этой линейки для питания волос — кокосовое молоко. Непослушные и кудрявые волосы приручат, а жесткие делает мягкими и гладкими. При этом пахнет слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Луговые травы — Biolage Color Care Новая линейка от Biolage сделана на основе луговых трав (звучит уже романтично). Цель — спасти от повреждения окрашенные волосы и защитить цвет. Подойдет для ценителей всего органического — аж 96% натуральных ингредиентов в составе.
Морские минералы — Schwarzkopf Beology Deep Sea Extract Глубоководные минералы и водоросли в составе премиум-линейки Schwarzkopf будут бороться за ваши сухие и поврежденные волосы. Обещает восстановить шевелюру изнутри и обеспечить красоту и блеск.
Молочные протеины Milrish Silky Shampoo + Treatment В очаровательных флаконах с «коровьим» принтом скрывается линейка на основе натурального молочного протеина (и никакого силикона!). При этом подходит для любого типа волос, в том числе и для окршаенных. Бонус — яркий цветочный аромат.
Масло чайного дерева — Tea Tree Special Shampoo «Зеленый» (во всех смыслах) шампунь обладает целым набором полезных свойств: улучшает состояние кожи головы, ускоряет кровообращение и рост волос. Плюс может похвастаться внушительным списком эко-сертификатов.
Лимонник и бамбук — Londa Impressive Volume Shampoo Шампунь для всех, кто мечтает об объеме. Подарит вам эффект пышной шевелюры, а экстракт бамбука в составе заблокирует влагу внутри тонких волос.
Термальная вода — Vichy Dercos Mineral Soft Shampoo
Без силиконов. Без красителей. Без парабенов. Зато с термальной водой и кучей полезных минералов, которые восстановят волосы. Кстати, шампунь универсальный и подходит даже для детей, на случай если у вас они есть. Еще один важный бонус — приятный тонкий аромат.
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