Мастер-класс по маникюру прошел для участниц проекта «Московское долголетие» района Выхино-Жулебино 

В центре «Жулебино» для участниц проекта «Московское долголетие» прошел мастер-класс по маникюру «Секреты красоты „Уход за руками. Основы маникюра“.
Лето — пора отпусков, разгар дачного сезона и очень тяжелое время для кожи рук. Жаркое солнце иссушает и старит ее, тема ухода за руками очень актуальна в этот период.
На мастер-классе можно было попробовать парафиновую маску для рук, а после нанести лак для ногтей. Участники мероприятия обменялись своими секретами по уходу за руками.
После процедуры все пили зеленый чай и с удовольствием общались на разные темы. (ис)