3 эффективных способа от дряблости рук

С жировыми отложениями на руках с возрастом сталкиваются и женщины, и мужчины. Проблема, как правило, дает о себе знать после 30 лет, когда из-за недостаточной физической активности объем мышечной массы уменьшается и замещается жировой тканью. А если добавить к этому снижение эластичности кожи, то получим желеобразную верхнюю часть рук. Убрать лишний жир и улучшить контуры рук возможно с эффективной программой. Эти 3 действенных способа снова сделают твои руки изящными!

Как убрать жир с рук Питание

Если ты хочешь, чтобы тело начало меняться, измени свои пищевые привычки! Как бы банально это ни звучало. Первое, что нужно сделать, — это отказаться от сахара, алкоголя и сладких газированных напитков. Налегай на белковую пищу: рыбу, мясо курицы и индейки, яйца, сыр. Позаботься о достаточном количестве в рационе свежих овощей и зелени. Соблюдай питьевой режим.

Уход за кожей

Контрастный душ, массаж и обертывания помогут вернуть коже рук упругость. Контрастный душ стимулирует кровеносные сосуды, за счет чего кожа обогащается кислородом и необходимыми полезными веществами. Массаж также поможет избавиться от провисания кожи. Круговыми движениями разминай проблемные места каждой руки в течение 15–20 минут. Для усиления эффекта пользуйся специальными массажными маслами. Для обертываний рук подойдут те же антицеллюлитные составы, что и для остальных частей тела.

Упражнения для рук Ну и, конечно, чтобы привести в тонус рыхлые мышцы, улучшить очертания рук и предплечий, хотя бы через день нужно выполнять физические упражнения, направленные на укрепление этих частей тела. Смотри, пожалуй, самый эффективный комплекс упражнений для рук, с которым ты вскоре сможешь позволить себе надевать открытые топы и маечки. Вместо гантелей, кстати, можно использовать пластиковые бутылки, наполненные водой!

Тебе под силу добиться положительных результатов, нужен лишь комплексный подход. А для само мотивации замерь обхват верхней части рук до начала выполнения программы и после.