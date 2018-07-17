Врач рассказала, что делает косметику опасной

Косметические средства по уходу воспринимаются как панацея от старения и увядания кожи, возможность долго оставаться красивой и молодой, не прилагая серьезных усилий. Многие готовы тратить круглые суммы на тюбики с «эликсирами красоты» в надежде получить здоровый цвет лица, разгладить морщины и скрыть недостатки.

При этом в научной среде нередко появляются новости о вреде тех или иных компонентов, которые содержатся в популярной косметике. Например, в июле этого года американские ученые из Техасского университета в Остине увидели взаимосвязь между наличием в организме диоксида титана E171 и возникновением диабета второго типа. Чаще добавка E171 известна, как пищевой краситель, однако, нередко ее добавляют и в косметические средства. В результате исследования, у каждого больного диабетом добровольца в организме был найден диоксид титана.

Индийские специалисты из Ассоциации экстракорпорального оплодотворения в 2017 году и вовсе заявили, что лак для ногтей, омолаживающие крема и антибактериальное мыло наносят вред репродуктивной системе женщины. Например, в антибактериальном мыле были найдены триклозаны, ведущие к гормональному дисбалансу, а в жидкости для снятия лака — толуол и метилметакрилат, негативно влияющие на организм из-за своей токсичности.

Однако нередко бьюти-продукты опасны для здоровья не из-за состава, а неправильного хранения. Оказывается, держать косметику в ванной комнате, холодильнике или сумочке крайне нежелательно, рассказала корреспонденту «МИР 24» врач-дерматолог Елена Ковтунова.

«Неправильное хранение бьюти-продукции негативно влияет на ингредиенты, которые в ней содержатся. Компоненты могут вступать между собой в реакции и окисляться. Из-за резких температурных изменений снижается активность тех или иных веществ. В конечном итоге, они могут вообще разрушиться, и вы получите бесполезную массу с консистенцией крема», — сказала врач.

ПОЛКА В ВАННОЙ — НЕ МЕСТО ДЛЯ КОСМЕТИКИ

Одна из самых распространённых ошибок — это хранение косметических средств в шкафу или на полке в ванной комнате. Эксперт утверждает, что там можно оставить только шампуни, гели и пену для бритья. Остальная косметика портится под воздействием высоких температур и влажности.

«Температура и влажность там выше. Кроме того, эти показатели постоянно меняются. Особенно в больших семьях, где все домочадцы пользуются одной ванной. Такие условия совершенно не годятся для хранения любых косметических средств, кроме гигиенических — шампуней, гелей для душа или пены для бритья», — сказала Ковтунова.

ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ УБИВАЕТ БЮТИ-ПРОДУКТЫ

Оставлять косметику под осветительными приборами тоже не рекомендуется. Под воздействием искусственного света она нагревается и портится. Максимальная температура хранения должна быть не выше 22 градусов.

«Полочка под осветительными приборами тоже не самый лучший вариант хранения. Косметика, в том числе, и декоративная, нагревается и теряет свои полезные свойства. Оптимальная температура, при которой содержатся косметические средства, должна быть от 5 до 22 градусов, не выше и не ниже», — добавила дерматолог.

В ХОЛОДИЛЬНИК — ТОЛЬКО КРЕМ ДЛЯ ВЕК Еще одна распространённая ошибка — это хранение различных кремов в холодильнике. Пользоваться холодной косметикой нельзя, а в случае, если ее подогреть, она потеряет все полезные свойства. Исключение можно сделать только для крема для век.

«Вряд ли кому-то понравится крем или тоник с запахом колбасы. К тому же, жиры, содержащиеся в бьюти-продуктах, при низких температурах меняют консистенцию и застывают. Поэтому, прежде, чем воспользоваться охлажденным косметическим средством, необходимо немного согреть его. Снова получается перепад температуры, который разрушает активные вещества. Впрочем, производители средств по уходу за веками утверждают, что от хранения в холодильнике только плюсы. Мотивируют они это тем, что именно охлажденный крем лучше тонизирует тонкую кожу вокруг глаз. аться», — заметила Ковтунова.

СОЛНЦЕ — ВРАГ ЛЮБОЙ КОСМЕТИКИ

Хранить средства для ухода нельзя и в открытом месте, куда попадают солнечные лучи. Они меняют свойства активных веществ, как в кремах, так и в декоративных средствах.

«Солнечные лучи негативно влияют на бюти-продукцию, если она хранится в открытом месте, например, на не закрывающейся полке шкафа или на поверхности трюмо. Многим известно, что именно солнце меняет свойства различных высокоактивных веществ. Нагревательные качества ультрафиолетовых лучей также пагубно влияют на срок годности косметики, так как температурный предел, при котором она не теряет своих активных ингредиентов, не выше 22 градусов.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ И ПОМАДУ НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ В СУМОЧКЕ

Без диет и со сладостями

Руководство к интуитивному питанию

Желание поправить макияж в дороге может обернуться нежелательными последствиями. Если постоянно носить косметику в дамской сумочке, то велика вероятность ее повреждения под воздействием погодных условий, уверяет собеседник «МИР 24». Исключение можно сделать лишь для пудры, туши и теней.

Так, где же можно держать средства для ухода? Лучше всего выбрать закрытый шкаф, например, в спальне, на который не попадает искусственный свет или солнце. Желательно поддерживать в этом помещении один и тот же уровень влажности в течение года. А вот самое лучшее место для кремов, лосьонов, тоников и пилингов — это специальный холодильник для косметики, рассказывает Ковтунова.

«Его можно встроить или повесить на стену. Агрегат имеет оптимальный температурный режим, который позволит соблюсти рекомендации и условия для качественного хранения косметических средств», — заключила эксперт.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ