На карандаш: 10 лучших образов Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

В популярном американском сериале герцогиня Саксесская сыграла Рейчел Зейн — девушку с безупречным офисным стилем. С первого же сезона зрители влюбились в ее гардероб, укладки и уместный макияж. BeautyHack собрал 10 лучших образов Меган, а парикмахер-стилист Евгений Шатохин (@yauhen) поделился секретами создания «деловых» укладок.

«Прошли те времена, когда в офис можно было приходить только с собранными, гладко зачесанными волосами. Сегодня в этом стиле позволено немного небрежности (даже если вы — президент Хорватии ). Намертво «заклеенные» укладки не актуальны очень давно.

Если у вас совсем нет времени, обратите внимание на аксессуары для волос. Сегодня в моду вернулись 80 и 90 — просто перехватите лицевые пряди заколкой в виде банта и можете отправляться на работу.

Крупные пляжные локоны — вариант для тех, кто долго собирается и предпочитает начинать утро с медленного кофепития и готовки завтрака, а не бешеной скачки по квартире. Нанесите на корневую зону немного пенки для объема (мой выбор –Body-n-Shine, NAK). Разделите волосы на две равные части. Скрутите в жгуты и зафиксируйте. Высушите с помощью фена. Крупные локоны готовы. Кстати, именно такой укладке отдавала предпочтение героиня Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры».

Небрежные косы и низкие хвосты — тоже отличный вариант. Для их создания обязательно используйте специальные средства, чтобы убрать пушистость (подойдет выпрямляющий крем Aromas Smooth, NAK)».