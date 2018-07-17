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На карандаш: 10 лучших образов Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»
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На карандаш: 10 лучших образов Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры» 

BeautyHack.ru 38 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
В популярном американском сериале герцогиня Саксесская сыграла Рейчел Зейн — девушку с безупречным офисным стилем. С первого же сезона зрители влюбились в ее гардероб, укладки и уместный макияж. BeautyHack собрал 10 лучших образов Меган, а парикмахер-стилист Евгений Шатохин (@yauhen) поделился секретами создания «деловых» укладок.
«Прошли те времена, когда в офис можно было приходить только с собранными, гладко зачесанными волосами. Сегодня в этом стиле позволено немного небрежности (даже если вы — президент Хорватии). Намертво «заклеенные» укладки не актуальны очень давно.
Если у вас совсем нет времени, обратите внимание на аксессуары для волос. Сегодня в моду вернулись 80 и 90 — просто перехватите лицевые пряди заколкой в виде банта и можете отправляться на работу.
Крупные пляжные локоны — вариант для тех, кто долго собирается и предпочитает начинать утро с медленного кофепития и готовки завтрака, а не бешеной скачки по квартире. Нанесите на корневую зону немного пенки для объема (мой выбор –Body-n-Shine, NAK). Разделите волосы на две равные части. Скрутите в жгуты и зафиксируйте. Высушите с помощью фена. Крупные локоны готовы. Кстати, именно такой укладке отдавала предпочтение героиня Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры».
Небрежные косы и низкие хвосты — тоже отличный вариант. Для их создания обязательно используйте специальные средства, чтобы убрать пушистость (подойдет выпрямляющий крем Aromas Smooth, NAK)».
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