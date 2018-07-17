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В отпуске: какие прически актуальны на отдыхе
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В отпуске: какие прически актуальны на отдыхе 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Волосы — это красота и одновременно головная боль всех девушек. Вечные дилеммы: стричься или нет, если краситься, то в какой цвет, отрастить, или нет, а если все же да, то какие тогда делать прически? Казалось бы все эти вопросы должны отпадать, когда мы находимся на отдыхе, но нет…В отпуске: какие прически актуальны на отдыхеВо время отпуска, особенно, если он проходит где-то за пределами стен квартиры, или даже родного города, состояние души требует совершенно определенных вещей. И среди них, наверно одно из самых главных желаний, выглядеть красиво. А как известно, красивая прическа, главное в его достижении. Итак, если мы: На море
Отдых на море = кудрявые от  соленой воды и палящего солнца волосы. И если хочется сохранить пляжное настроение, даже при вечернем выходе на ужин
— можно без труда создать такую же прическу в домашних условиях используя соответствующие средства.
На даче
Если вы вдруг решили на  недельку абстрагироваться от цивилизации и отдохнуть от социальных сетей на  даче у бабушки, помогая ей при этом с домашними делами, идеально подойдет
прическа с двумя косичками. Если заплести два колоска и тем самым убрать волосы
назад, можно будет без проблем и лишних волос на лице заниматься делами в саду.
В городе В атмосферу Милана или Парижа
можно идеально вписаться с волосами, оформленными в легкие голливудские кудри,
без лишнего начеса и прочих утяжеляющих образ деталей. Легкость и романтичность
— это то, что нужно!
В горах
Отдых в горах подразумевает передвижение верхом, или же на открытых джипах (а как еще разглядеть красоту горной природы). Поэтому, предпочтительны гладкие прически, собранные в конский хвост, или же в пучок. Но если уши слабы, лучше приобрести красивую шапку, и в ней рассекать по вершинам гор.
Чтобы создавать
прически не нужно много сил и времени, но, необходимы различные
средства для укладки волос и для ухода за ними, иначе ни пляжные кудри, ни аккуратные
косички, ни голливудские локоны не будут смотреться так, как вам того хотелось бы. Читайте также: 5 причесок, ради которых вы захотите нарастить волосы Модные тренды: Какие косы популярны этим летом
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