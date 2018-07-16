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«Что случилось с Жади»: Звезда сериала «Клон» изменилась до неузнаваемости
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«Что случилось с Жади»: Звезда сериала «Клон» изменилась до неузнаваемости 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли кардинально сменила имидж. «Что случилось с Жади?» — задаются вопросом поклонники, которые запомнили актрису благодаря ее пышным волосам темно-русого оттенка.
С возрастом Джованна отстригла длинные доходящие до талии волосы, усмирив копну вьющихся непослушных волос. Актриса сделала модную стрижку каре, перекрасив волосы в блонд. Кроме того, изменения коснулись не только прически актрисы. Антонелли заметно похудела. Судя по последним фото, она скинула более 15 килограммов.
Джованна Антонелли восхищала своей красотой (Фото: кадр из сериала «Клон»)
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«Стареть нужно с достоинством», — отметили поклонники актеры. К слову, Джованна выглядит гораздо моложе своих лет, и даже мимические морщинки и гусиные лапки вокруг глаз не портят ее внешности. Антонелли может похвастаться стройной фигурой, подтянутыми ягодицами и невероятным декольте.
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Сейчас 42-летняя артистка продолжает сниматься, организовала собственный бизнес и встретила во всех смыслах идеального для себя мужчину. Антонелли счастлива в отношениях с режиссером Леонардо Ногейра. Влюбленные воспитывают двух очаровательных дочерей Антонину и Софию.
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