«Что случилось с Жади»: Звезда сериала «Клон» изменилась до неузнаваемости

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли кардинально сменила имидж. «Что случилось с Жади?» — задаются вопросом поклонники, которые запомнили актрису благодаря ее пышным волосам темно-русого оттенка.

С возрастом Джованна отстригла длинные доходящие до талии волосы, усмирив копну вьющихся непослушных волос. Актриса сделала модную стрижку каре, перекрасив волосы в блонд. Кроме того, изменения коснулись не только прически актрисы. Антонелли заметно похудела. Судя по последним фото, она скинула более 15 килограммов.

Джованна Антонелли восхищала своей красотой (Фото: кадр из сериала «Клон»)

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«Стареть нужно с достоинством», — отметили поклонники актеры. К слову, Джованна выглядит гораздо моложе своих лет, и даже мимические морщинки и гусиные лапки вокруг глаз не портят ее внешности. Антонелли может похвастаться стройной фигурой, подтянутыми ягодицами и невероятным декольте.

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Сейчас 42-летняя артистка продолжает сниматься, организовала собственный бизнес и встретила во всех смыслах идеального для себя мужчину. Антонелли счастлива в отношениях с режиссером Леонардо Ногейра. Влюбленные воспитывают двух очаровательных дочерей Антонину и Софию.