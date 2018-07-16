Терри Барбер создал эксклюзивную палетку теней для MAC

Главный визажист косметического бренда MAC Терри Барбер выпустил лимитированную палетку теней для век Selfridges Terry Barber Eye See Eyeshadow Palette. Для своей палетки Терри отобрал оттенки, которые являются абсолютным хитом бренда и отражают стиль тех, кто делает свой ежедневный выбор в пользу MAC.