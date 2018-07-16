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Терри Барбер создал эксклюзивную палетку теней для MAC
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Терри Барбер создал эксклюзивную палетку теней для MAC 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Главный визажист косметического бренда MAC Терри Барбер выпустил лимитированную палетку теней для век Selfridges Terry Barber Eye See Eyeshadow Palette. Для своей палетки Терри отобрал оттенки, которые являются абсолютным хитом бренда и отражают стиль тех, кто делает свой ежедневный выбор в пользу MAC.
В палетку вошли пятнадцать пигментированных теней теплых оттенков. На данный момент, приобрести MAC x Selfridges Eye See Eyeshadow Palette можно только в магазинах Selfridges США и Великобритании за 58 долларов. Поступит ли палетка в международную продажу пока не сообщается.
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