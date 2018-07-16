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В Котельниче пропали двое детей
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В Котельниче пропали двое детей 

Vyatka-grad.ru 59 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По данным полиции, 12-летний Денис Мусинов и 10-летний Максим Исаков в воскресенье, 15 июля, июля ушли из дома на улице Солнечной города Котельнича и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Денис был одет в коричневые шорты, чёрные туфли, голый торс. Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150, волосы русые, короткая стрижка.
На Максиме — футболка красного цвета, светлые шорты ниже колен, чёрные носки и чёрные сланцы. Приметы: на вид 10-11 лет, рост 146 см волосы светлые средней длины.
Располагающим сведениями о возможном местонахождении несовершеннолетних просят обращаться по тел. 02, 4-25-53, 8-999-361-07-23.
Фото — 1istochnik.ru
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